Difunden imágenes recientes de la tumba de Baby Demoni y su emotiva leyenda

La influencer Baby Demoni, amiga cercana a Yina Calderón, fue hallada sin vida dentro de su propia casa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan nuevas imágenes de la tumba de Baby Demoni
Así luce hoy la tumba de Baby Demoni. (Foto referencia Freepik)

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales imágenes inéditas del funeral de la influencer bogotana Alejandra Esquin, conocida como Baby Demoni. Uno de sus amigos cercanos compartió la emotiva leyenda que acompaña actualmente su tumba, conmoviendo a sus fanáticos.

¿Cómo es la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón hallada sin vida en su casa?

En un video compartido por medio de la plataforma de videos TikTok, un amigo cercano a Baby Demoni compartió un corto audiovisual en el que enseñó cómo quedó la tumba de la joven influenciadora hallada sin vida en su propia casa el pasado 15 de octubre.

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral.
Ella es Baby Demoni, la reconocida influenciadora que falleció. | Foto: Freepik

En las imágenes se puede observar la lápida provisional en la que sus propios familiares o seres queridos escriben su nombre sobre el cemento fresco, además de la fecha de nacimiento y el día en que falleció. Allí no solo decidieron plasmar su nombre real, sino también aquel por el que era reconocida en las redes sociales, junto a un corazón y una flor blanca.

La leyenda que por ahora acompaña la tumba de Baby Demoni en el cementerio central de la capital colombiana dice: “aunque hayas partido de este mundo, tu bello recuerdo siempre estará vivo en mi corazón”.

Cabe destacar que se trata de una lápida provisional, facilitada por el cementerio mientras sus familiares mandan a fabricar la definitiva, que incluirá su fotografía y otros detalles especiales.

¿Cómo se vivió el funeral de Baby Demoni?

El pasado sábado 18 de octubre, familiares y amigos cercanos se reunieron en el Cementerio Central de Bogotá para despedir a Baby Demoni en un emotivo ritual. La joven influenciadora fue sepultada en la parte superior de una de las columnas del lugar, donde su cuerpo descansará durante los próximos años.

Baby Demoni detalles de las honras fúnebres
Amigo de Baby Demoni reveló detalles de su despedida. (Foto: Freepik)

En redes sociales circulan varios videos que muestran distintos momentos de la ceremonia, un evento que conmovió a sus seres queridos y seguidores. La despedida estuvo marcada por el dolor tras la repentina partida de la creadora de contenido, hallada sin vida en su casa días atrás.

