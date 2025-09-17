Diana Hoyos reveló por qué se inspiró en grabar ‘Enfermeras’: “Fue un homenaje a mi padre”

En el transcurso de esta semana, miles de espectadores se han conectado con la serie de televisión colombiana ‘Enfermeras’ , la cual regresó a la pantalla del Canal RCN el pasado 15 de septiembre.

Desde que regresó a pantalla, los internautas han generado múltiples comentarios positivos mediante las redes sociales, en especial por el protagónico de Diana Hoyos y Sebastián Carvajal al demostrar

¿Cómo fue la grabación de ‘Enfermeras’ según lo reveló Diana Hoyos?

Recientemente, Diana Hoyos , fue una de las recientes invitadas al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, en el que la actriz recordó el proceso de grabación durante la telenovela de ‘Enfermeras’.

¿Asustaron a Diana Hoyos en el set de grabación de 'Enfermeras'? | Foto: Canal RCN

Durante la entrevista, los presentadores le preguntaron a Diana acerca de su experiencia de grabación, la cual se llevó a cabo en un hospital donde se armó todo un set donde tenían todos los equipos.

Además, también, revelaron que, en ese mismo lugar, queda La casa de los famosos Colombia. También, argumentaron que allí asustan y la actriz relevó lo siguiente:

“Siempre han dicho que asustan ahí. Era buenísimo porque era muy controlado todo, ya que estábamos en pandemia. Qué lindos recuerdos volver a ver la producción. Fueron tres años de grabación”, añadió Diana Hoyos.

¿Por qué Diana Hoyos se inspiró en grabar ‘Enfermeras’ en honor a su padre?

Cabe destacar que Diana Hoyos reveló durante la entrevista que aparte de su gran talento como actriz, se inspiró en interpretar al personaje de ‘María Clara González’ tras un difícil momento que atravesó en el pasado tras algunas complicaciones de salud que tuvo su padre y confesó lo siguiente:

Esta es la razón por la que Diana Hoyos se inspiró en grabar 'Enfermeras'. | Foto: Canal RCN

“Yo hice la serie porque, además, muchos capítulos estuvieron permeados de las historias de enfermeras. Así también, fue un homenaje a mi padre, quien estuvo enfermo hace mucho apoyo. Así que le tengo un especial agradecimiento a las enfermeras por sus cuidados con los pacientes”, añadió la actriz.

Sin duda, Diana no solo ha demostrado su gran talento como actriz, sino que también incursiona en la industria musical. En la actualidad hace parte de la agrupación ‘Mujeres a la plancha’, en la que, junto con otras celebridades, sorprenden al público con cada una de sus presentaciones.