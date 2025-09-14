Jhonny Rivera cumplió un nuevo hito en su carrera musical. El artista pereirano se presentó por segunda vez en el Movistar Arena con lleno total y grandes invitados. En redes sociales mostró su felicidad por lo que logró.

Desde el lanzamiento de sus conciertos en el mítico escenario bogotano, Jhonny había confesado que estaba nervioso, pues no sabría la aceptación que tendría del público, de hecho, primero anunció una fecha, pero ante la insistencia de sus fans y su equipo de trabajo, decidió lanzar una segunda fecha.

¿Qué dijo Jhonny Rivera tras su segundo concierto en el Movistar Arena?

El primer show se realizó en mayo pasado y el segundo tuvo lugar ayer sábado. Rivera sorprendió a los espectadores con mucha música y de esta manera pudo celebrar por lo alto sus 20 años de carrera.

“Los llevo en el corazón, qué noche tan mágica la que me regalaron. Gracias infinitas por vivir este momento conmigo”, expresó el pereirano junto a varios videos que publicó en su cuenta personal de Instagram, donde suma 3,8 millones de seguidores. “Estoy despertándome de un sueño. Me desperté y miré para el techo; acordarme y acordarme de cada cosa. Qué momento tan lindo viví en el Movistar Arena… ufff…”, contó casi en medio de lágrimas.

El artista de 51 años, conocido como ‘El rey del pueblo’, no dejó de agradecer por el acogimiento que tuvo entre los bogotanos, ya que ambos conciertos fueron un verdadero éxito; incluso, ahora sus fans le piden un show en El Campín, siguiendo los pasos de otros referentes de la música popular como, Yeison Jiménez y Luis Alfonso.

En el video compartido en sus redes sociales, Jhonny mostró una pequeña conversación que tuvo con su madre, en la que ella se mostraba sorprendida por el cariño de la gente y la forma en que lo recibieron al saltar al escenario del Movistar.

En un momento dado del show, Jhonny Rivera invitó a su mamá al escenario y ella tomó el micrófono, dedicándole palabras a su hijo. Sobre el concierto, Rivera cantó junto a Lady Yuliana y su hijo Andy, y también se alzó sobre gran parte de los espectadores la réplica de un vehículo Willis, muy famoso en la zona del eje cafetero colombiano.



El risaraldense, asimismo, aprovechó la ocasión para agradecerle a Alan Ramírez y Julián Daza por haber oficiado como teloneros de su concierto; además, expresó que con ellos está naciendo una gran amistad.

¿Quién es la novia de Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera está actualmente comprometido con Jenny López, cantante y quien hace parte de su agrupación como corista. El artista le pidió matrimonio y pronto se celebraría la ceremonia; la fecha, por ahora, es un misterio.

Jhonny ha eludido muchas críticas en medio del amor que ha nacido por Jenny, ya que le lleva 30 años. Aunque, incluso, han sido objeto de críticas, hoy en día viven su amor y plenitud y con la tranquilidad de que van por buen camino.