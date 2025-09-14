Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

“Despertándome de un sueño”, Jhonny Rivera tras segundo concierto en el Movistar

Jhonny Rivera le agradeció a sus fans y se mostró sumamente conmovido por el apoyo que recibió en su segundo concierto del Movistar.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Jhonny Rivera estuvo a punto de llorar mientras le agradecía a sus fans por su segundo concierto en el Movistar Arena. Foto: Canal RCN
Jhonny Rivera estuvo a punto de llorar mientras le agradecía a sus fans por su segundo concierto en el Movistar Arena. Foto: Canal RCN

Jhonny Rivera cumplió un nuevo hito en su carrera musical. El artista pereirano se presentó por segunda vez en el Movistar Arena con lleno total y grandes invitados. En redes sociales mostró su felicidad por lo que logró.

Artículos relacionados

Desde el lanzamiento de sus conciertos en el mítico escenario bogotano, Jhonny había confesado que estaba nervioso, pues no sabría la aceptación que tendría del público, de hecho, primero anunció una fecha, pero ante la insistencia de sus fans y su equipo de trabajo, decidió lanzar una segunda fecha.

¿Qué dijo Jhonny Rivera tras su segundo concierto en el Movistar Arena?

El primer show se realizó en mayo pasado y el segundo tuvo lugar ayer sábado. Rivera sorprendió a los espectadores con mucha música y de esta manera pudo celebrar por lo alto sus 20 años de carrera.

“Los llevo en el corazón, qué noche tan mágica la que me regalaron. Gracias infinitas por vivir este momento conmigo”, expresó el pereirano junto a varios videos que publicó en su cuenta personal de Instagram, donde suma 3,8 millones de seguidores.

“Estoy despertándome de un sueño. Me desperté y miré para el techo; acordarme y acordarme de cada cosa. Qué momento tan lindo viví en el Movistar Arena… ufff…”, contó casi en medio de lágrimas.

El artista de 51 años, conocido como ‘El rey del pueblo’, no dejó de agradecer por el acogimiento que tuvo entre los bogotanos, ya que ambos conciertos fueron un verdadero éxito; incluso, ahora sus fans le piden un show en El Campín, siguiendo los pasos de otros referentes de la música popular como, Yeison Jiménez y Luis Alfonso.

Artículos relacionados

En el video compartido en sus redes sociales, Jhonny mostró una pequeña conversación que tuvo con su madre, en la que ella se mostraba sorprendida por el cariño de la gente y la forma en que lo recibieron al saltar al escenario del Movistar.

En un momento dado del show, Jhonny Rivera invitó a su mamá al escenario y ella tomó el micrófono, dedicándole palabras a su hijo. Sobre el concierto, Rivera cantó junto a Lady Yuliana y su hijo Andy, y también se alzó sobre gran parte de los espectadores la réplica de un vehículo Willis, muy famoso en la zona del eje cafetero colombiano.


El risaraldense, asimismo, aprovechó la ocasión para agradecerle a Alan Ramírez y Julián Daza por haber oficiado como teloneros de su concierto; además, expresó que con ellos está naciendo una gran amistad.

¿Quién es la novia de Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera está actualmente comprometido con Jenny López, cantante y quien hace parte de su agrupación como corista. El artista le pidió matrimonio y pronto se celebraría la ceremonia; la fecha, por ahora, es un misterio.

Artículos relacionados

Jhonny ha eludido muchas críticas en medio del amor que ha nacido por Jenny, ya que le lleva 30 años. Aunque, incluso, han sido objeto de críticas, hoy en día viven su amor y plenitud y con la tranquilidad de que van por buen camino.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate cuestionó a Karina García en vivo Melissa Gate

Melissa Gate cuestionó a Karina García en transmisión en vivo: "Muéstranos tus obras sociales"

Melissa Gate arremetió contra Karina García en medio de una transmisión en vivo y la cuestionó por acto que hacía en La casa de los famosos.

Luis Fernando Hoyos reveló cuándo volvería a MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y habló de su posible regreso a MasterChef

El actor Luis Fernando Hoyos habló por primera vez sobre su ausencia en MasterChef Celebrity y reveló la razón detrás.

Maluma llegó al último concierto de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Fotos / AFP: Mike Coppola - Jon Kopaloff Maluma

Maluma apareció de sorpresa en concierto de Bad Bunny: así fue el momento

Maluma se hizo presente en el último concierto de la residencia de Bad Bunny en su natal Puerto Rico.

Lo más superlike

Significados de los nombres de los escenarios del Festival Cordillera Curiosidades

Festival Cordillera: ¿cuál es el significado de los nombres de los escenarios?

Los escenarios del Festival Cordillera representan un homenaje vivo a la geografía y cultura latinoamericana.

Ángela Arcila, Miss Risaralda, en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Risaralda lidera la tabla en Miss Universe Colombia tras la prueba como presentadora de televisión

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada