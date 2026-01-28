Dayro Moreno sorprendió con mensaje de cumpleaños para Blessd: esto publicó el goleador

Blessd cumplió años y las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados al artista nacido en Itagüí. Con apenas 26 años, ‘El bendito’ ya ha logrado construir una importante carrera en la industria de la música.

¿Dayro Moreno es amigo del cantante Blessd?

Una de las felicitaciones más inesperadas provino de uno de los jugadores más destacados de la Liga colombiana; se trata de Dayro Moreno, quien hace parte de la plantilla del Once Caldas.

El delantero y goleador nacido en Chicoral, Tolima, mediante sus redes sociales le envió su mensaje de cumpleaños al cantante paisa.

Dayro compartió una fotografía junto a ‘El bendito’ y la acompañó con un mensaje que deja en evidencia la amistad y confianza que existe con el intérprete de ‘Oe bebé’.

Lo lograste mi H. Feliz cumpleaños mi parcerito

Blessd es gran amante del fútbol. Es hincha de Atlético Nacional y también sigue de cerca lo que pasa con la Selección Colombia. Cada que su agenda se lo permite, el artista acompaña al equipo de sus amores a sus partidos.

Blessd, además, acompañó a la Selección Colombia en Miami en la final del 2024 de la Copa América. Allí compartió junto a Ryan Castro y algunos jugadores del combinado patrio.

Blessd ha construido una importante carrera en la música con solo 26 años. Foto: AFP - Jose R. Madera

¿Cuál fue el video que publicó Blessd de sus inicios en la música?

El cantante de 26 años, antioqueño de nacimiento, se mostró feliz por su cumpleaños y en redes sociales compartió un recuerdo de su progreso en la música.

‘El bendito’ publicó un inédito video que muestra cómo lucía cuando no era famoso. En la grabación, luce con el cabello morado e interpreta unas letras con mucho talento.

Feliz cumpleaños papá, la logró sin un peso, con miles en contra, sin familia rica, a punta de esfuerzo y fe mi muchacho. Siempre orgulloso de usted, calidoso. Felices 26 y ya milloneta. Ahí tenía 18 y soñaba con lo que tienes hoy en día. Felicidades Stiven Mesa", expresó.



Ese video se sumó al compartido por su mamá, Cristina Londoño, quien también desempolvó viejas fotografías del cantante cuando apenas era un niño.

Blessd cumplió años y está en uno de los mejores momentos de su carrera. Con mucho por delante, espera seguir cumpliendo sueños y brillando en la música urbana.