Dayana Jaimes dejó un mensaje para alguien especial, ¿será un nuevo amor?

Dayana Jaimes generó confusión al dedicar un curioso mensaje en su Instagram, pues nacerían los rumores sobre un romance.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Dayana Jaimes sorprendió con un mensaje dedicado a alguien misterioso
Dayana Jaimes desató sospechas tras dedicar un tierno mensaje. (Foto: AFP -Freepik)

Dayana Jaimes fue tendencia en redes sociales en la primera semana de octubre luego de la gran polémica que se armó con su excuñada, quien reveló audios en donde la exponen por despacharse en contra de ella.

Artículos relacionados

De cuerdo con Lily Díaz, Dayana Jaimes se habría metido en su matrimonio hace un tiempo, sin embargo, la viuda de Martín Elías desmintió esto y por eso se despachó en contra de su cuñada a través de audios en Whatsapp.

¿En qué paró la polémica entre Dayana Jaimes y Lily Díaz?

Toda la polémica inició cuando Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz y Betsy Liliana expuso a su excuñada, Dayana Jaimes a través de sus redes sociales, pues reveló los incómodos audios que la comunicadora le habría enviado.

Artículos relacionados

En esos audios, Dayana le pidió a Lily que dejara de estar diciendo que ella le quitó a su marido, pues así es como sigue desmintiendo que pudo haber terminado con su hogar.

En esta misma conversación, Jaimes le dice a su excuñada que al menos sería recordada por ser la viuda de Martín Elías, mientras que ella, por ser la mujer a la que le pusieron cacho y la dejaron por la amante.

Fue tanto lo que generó esta polémica que la misma Betsy Liliana se metió en la discusión y a través de audios reveló la opinión que tenía de Dayana y se expresó fuertemente en su contra, diciendo que ella ya se metía con hombres de dinero.

Artículos relacionados

Luego de este escándalo, con el paso de los días las cosas se fueron calmando y hoy ya no se habla del tema, pero fue tendencia en redes sociales y portales de noticias.

¿Cuál fue el curioso mensaje que dedicó Dayana Jaimes en sus redes sociales?

A través de sus historias en Instagram, Dayana Jaimes reposteó una publicación con un mensaje en el que le agradece a la persona que se quedó con ella. Pero lo que llamó la atención fue lo que ella misma escribió.

“Gracias a todos… especialmente a ti”.

Dayana Jaimes sorprendió con un mensaje dedicado a alguien misterioso
El misterioso mensaje de Dayana Jaimes que despertó rumores de un posible romance. (Foto: Freepik)

Con este texto, la comunicadora añadió un corazón y un besito, pues dio a entender que hay una persona especial en su vida y aquí surgen las dudas si se trataría de un hombre.

Hasta el momento, no se conoce nada públicamente de que la viuda de Martín Elías esté saliendo con alguien, pero abrió el interrogante de que podría estar pasando en su vida privada.

