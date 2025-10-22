Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
‘Darío Gómez: el rey del despecho’ de Estudios RCN, triunfa con tres Premios PRODU 2025

La producción de Estudios RCN, Darío Gómez: el rey del despecho, fue galardonada en tres categorías en los Premios Produ 2025.

Darío Gómez: el rey del despecho, ganó tres Premios PRODU 2025 / (Foto del Canal RCN)

La serie colombiana ‘Darío Gómez: el rey del despecho’ logró reconocimiento internacional al ganar tres categorías en la reciente edición de los Premios PRODU 2025, consolidando su éxito en la industria audiovisual latinoamericana.

¿Quiénes fueron los protagonistas del triunfo de ‘Darío Gómez: el rey del despecho’?

La producción de Estudios RCN, disponible en varios países gracias a Amazon Prime Video, recrea la vida del cantante Darío Gómez y conquistó al público con las interpretaciones de Diego Cadavid, Juan Pablo Barragán, Julián Zuluaga, Yuri Vargas y otros talentos que dieron fuerza y realismo a su historia.

Diego Cadavid y Juan Pablo Barragán fueron galardonados en los Premios Produ 2025 / (Foto del Canal RCN)

Los Premios PRODU 2025 reconocieron a:

  • Diego Cadavid como Mejor Actor Protagonista de Telenovela Contemporánea
  • Juan Pablo Barragán como Mejor Actor Principal de Telenovela Contemporánea
  • Juan Carlos Mazo y Luis Carlos Sierra como Mejor Dirección de Superserie y Telenovela

En redes, los fans resaltan que estas actuaciones transmitieron con autenticidad la vida del artista.

¿Cómo destacó la dirección y producción de ‘Darío Gómez: el rey del despecho’?

En el rubro técnico, la serie destacó con el premio a ‘Mejor Dirección de Superserie y Telenovela’, gracias al trabajo de Juan Carlos Mazo y Luis Carlos Sierra.

Los internautas destacan que la dirección logró equilibrar la narrativa dramática y la recreación histórica, aportando valor al público y a la industria audiovisual.

Juan Carlos Mazo y Luis Carlos Sierra destacaron en los Premios Produ 2025 / (Foto del Canal RCN)

El reconocimiento resalta la calidad de la producción, que mezcla drama biográfico con la riqueza musical del legado de Darío Gómez. Además, los premios refuerzan la posición de Estudios RCN como uno de los referentes en la televisión y streaming de Latinoamérica.

¿Cuál es la relevancia de los Premios PRODU en la industria audiovisual?

Los Premios PRODU se consideran la distinción más importante de Iberoamérica en la producción de contenido televisivo y de streaming. Cada año, reconocen lo mejor en talento artístico y técnico, formatos innovadores y producciones destacadas.

La relevancia de los Premios PRODU en la industria audiovisual
Los Premios PRODU se consideran la distinción más importante de Iberoamérica / (Foto de Freepik)

La gala de los Premios Produ será transmitida este 11 de noviembre por vía streaming, allí los espectadores podrán seguir de cerca a los artistas más destacados de la ceremonia.

