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Daniella Álvarez cautivó con vestido blanco y emocionó a sus fans, ¿por qué?

Daniella Álvarez llamó la atención de sus fans al posar con un vestido blanco que desató elogios y curiosidad en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El vestido blanco de Daniella Álvarez que emocionó a sus fans: ¿qué pasó?
El vestido blanco de Daniella Álvarez que emocionó a sus fans: ¿qué pasó? (Foto Canal RCN: Julien de Rosa).

La exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez llamó la atención de sus seguidores al posar con un vestido blanco que desató elogios y curiosidad en redes sociales, donde muchos se preguntaron el motivo de la especial elección.

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¿Daniella Álvarez se casó?

Las recientes fotografías de Daniella Álvarez, en las que aparece posando con un llamativo vestido blanco, lograron emocionar a los internautas, quienes asociaron la encantadora prenda con una posible boda.

Daniella Álvarez apareció de blanco y desató emoción entre sus seguidores
Daniella Álvarez apareció de blanco y desató emoción entre sus seguidores. (Foto AFP: Julien de Rosa).

Sin embargo, no fue así, pues la exreina de belleza eligió este atuendo para lucirlo en un importante momento de su vida: el reconocimiento a la Mujer del Año.

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El vestido destacaba por su estilo elegante y moderno, con silueta ajustada y corte mini que resaltaba su figura, además de dejar hombros y cuello al descubierto.

Lo más llamativo eran sus mangas voluminosas tipo nube, un diseño que muchos consideraron ideal para una boda. Sin embargo, no fue así, pues aunque muchos relacionaron el vestido con una posible boda, Daniella Álvarez lo eligió para lucirlo en un importante y emotivo momento de su vida.

¿Por qué Daniella Álvarez fue reconocida como Mujer del Año?

Durante las últimas horas Daniella Álvarez compartió por medio de sus redes sociales una emotiva publicación en la que reveló este importante reconocimiento recibido y en el que dedicó unas emotivas palabras a las mujeres que, al igual que ella, perdieron algo importante y lograron reinventarse.

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“Anoche recibí el premio a la Mujer del Año. Se lo dedico a todas las mujeres que han perdido algo importante pero siguen decidiendo transformar el dolor en amor y SERVICIO”.

Así mismo, aprovechó para agradecer a la fundación que creó poco después de perder una de sus piernas en medio de un delicado momento de salud años atrás, ya que esta la dio la suficiente fuerza para continuar. Así como también agradeció a Dios por todas las bendiciones recibidas durante esta difícil etapa de su vida.

“Gracias a @fundaciondanielaalvarez porque me ha permitido transformar mi historia en propósito y trabajar cada día con pasión para dejar un legado. Gracias Dios por todas tus bendiciones y por permitirnos, a nosotras las mujeres, ser fe: esa fuerza espiritual capaz de impactar el mundo”.

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