Daniela Ospina se sincera sobre Salomé y sus planes para el cierre de año, ¿qué dijo?

Daniela Ospina sorprendió al hablar de los planes de fin de año de Salomé, un tema que genera curiosidad entre sus fans.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniela Ospina habló de Salomé y sus planes familiares para cerrar el año
¿Por qué Salomé no pasará fin de año con Daniela Ospina? La empresaria lo contó todo.(Foto: AFP)

Daniela Ospina llamó la atención de sus seguidores luego de compartir una confesión relacionada con su hija Salomé, la cual surgió durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

¿Qué reveló Daniela Ospina sobre los planes de fin de año de su hija Salomé?

Este tipo de dinámicas suelen ser frecuentes en las redes de la empresaria, donde interactúa con sus seguidores, quienes habitualmente le hacen numerosas preguntas relacionadas con su hija, un tema que despierta gran curiosidad.

A través de su cuenta de Instagram donde suma más de 7 millones de seguidores, Daniela Ospina respondió varias inquietudes sobre su vida personal y familiar, entre ellas, sus planes para fin de año.

La modelo y empresaria colombiana abrió el espacio de preguntas con el mensaje “Hablemos un ratico”, lo que dio pie a varias inquietudes por parte de sus seguidores. Entre ellas, un fan le preguntó qué pasaría con Salomé el 31 de diciembre, lo que generó la reacción de Daniela Ospina.

La también modelo compartió su respuesta acompañada de una imagen junto a su hija, en la que aparece dándole un tierno beso en la mejilla, lo que enterneció a sus millones de seguidores.

Daniela Ospina habló de Salomé y sus planes familiares para cerrar el año
¿Por qué Salomé no pasará fin de año con Daniela Ospina? La empresaria lo contó todo. (Foto: AFP)

¿Dónde pasará fin de año Salomé, la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina?

En medio de la dinámica, Daniela reveló que Salomé no estará con ella durante las celebraciones de fin de año, ya que pasará este tiempo junto a James Rodríguez.

“No, este año no nos toca juntas el 31”, fueron las palabras de Daniela Ospina.

En esta misma dinámica, la empresaria también reveló que uno de sus planes favoritos es hacer fogatas, actividad que ya había mostrado anteriormente en una imagen donde aparece junto a una fogata y un malvavisco asándose.

Este detalle despertó curiosidad entre sus seguidores, quienes le preguntaron en dónde realizaba este tipo de planes. Ante la inquietud, Daniela explicó que no se trata de un lugar específico.

Finalmente, Daniela Ospina expresó a sus millones de seguidores que se siente agradecida por todo lo que ha logrado en su vida y acompañó el mensaje con una reflexión: “Seguiré haciendo todo con amor”.

Daniela Ospina habló de Salomé y sus planes familiares para cerrar el año
¿Por qué Salomé no pasará fin de año con Daniela Ospina? La empresaria lo contó todo. (Foto: AFP)
