Daniela Ospina enternece al disfrazar a su hijo Lorenzo de Spider-Man en Halloween

Daniela Ospina y Gabriel Coronel se transformaron en superhéroes, pero su hijo fue la verdadera sensación con su disfraz de Spider-Man.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Daniela Ospina se disfrazó con su familia de superhéroes
Daniela Ospina y su familia se disfrazaron de superhéroes. (AFP: Ivan Apfel y Freepik)

Daniela Ospina se ha apoderado de las tendencias en la jornada de Halloween al publicar los disfraces que decidió utilizar junto a su familia para esta celebración.

¿Cuál fue el disfraz que utilizaron Daniela Ospina, Gabriel Coronel y su hijo en Halloween?

Daniela Ospina compartió un carrusel de fotografías en las que dejó ver sus disfraces con Gabriel Coronel y su hijo Lorenzo .

La modelo antioqueña decidió utilizar un disfraz de Mujer Maravilla y Gabriel Coronel se decantó por el de Superman.

La empresaria y modelo compartió un tierno momento junto a su hijo Lorenzo, quien se robó todas las miradas al lucir un disfraz de Spider-Man durante la celebración de Halloween.

La antioqueña mostró lo emocionado que estaba el pequeño con su atuendo del popular superhéroe, mientras disfrutaban juntos de la tradicional noche de disfraces.

Los seguidores de ambos no tardaron en llenarla de mensajes elogiando la dulzura de Lorenzo y destacando la complicidad entre ellos y su hijo vestido como superhéroes.

Le dicen al hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina que es igual a James Rodríguez
Gabriel Coronel, Daniela Ospina y Lorenzo enternecen con sus disfraces de Halloween. (Foto: AFP)

¿Cuál fue el emotivo mensaje que dejó Daniela Ospina junto a sus fotos de disfraces?

Daniela siempre ha mostrado lo importante que es su familia y aunque no estuvo junto a Salomé, la empresaria aprovechó la ocasión para compartir un mensaje lleno de cariño, dejando claro que Halloween también puede ser un momento especial para fortalecer los lazos familiares.

Por ellos hasta nos convertimos en superhéroes.

Asimismo, Daniela Ospina recalcó en su mensaje que en la vida real muchas veces se ha tenido que colocar una capa de superheroína para defender a sus seres queridos, algo que volvería a hacer una y mil veces más.

Hoy nos ponemos la capa para ir a salvar el mundo juntos.

¿Qué reacciones han dejado los disfraces de Daniela Ospina, Gabriel Coronel y Lorenzo?

Como era de esperarse las fotos de Daniela Ospina, Gabriel Coronel y Lorenzo disfrazados no han pasado por desapercibido en redes sociales.

Muchos de sus seguidores los han felicitado por su creatividad para celebrar estas fechas desde años pasados y también por compartir la felicidad de su pequeño al ponerse el traje de su superhéroe favorito.

En redes muchos los han catalogado como una familia ejemplar y admirable, algo que han logrado demostrar desde que están juntos y más con la llegada de su hijo Lorenzo.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel en Halloween
Daniela Ospina y Gabriel Coronel son elogiados por su relación y familia. (AFP: Ivan Apfel)
