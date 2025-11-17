Daniela Álvarez sufrió angustiante accidente en viaje: "Estuvimos en peligro de muerte"

La exreina Daniela Álvarez vivió un angustiante momento en medio de su viaje a Sudáfrica junto con su hermano y mánager.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón hace advertencia pública contra La Piry tras salir de 'La mansión de Luinny'

¿Qué contó Daniela Álvarez sobre su viaje a Sudáfrica?

La presentadora contó a través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, un grave accidente que vivió que por poco le cuesta la vida.

Según manifestó quiso contarlo abiertamente para que prevenir a otros grupos que quizás vayan y no tengan que pasar por lo mismo calificando la situación como algo "muy, muy grave".

La modelo se encontraba con su hermano Ricki y su mánager Andrea realizando un recorrido turístico en muelle, el cual, aunque parecía tranquilo, generó bastante preocupación.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

¿Qué accidente sufrió Daniela Álvarez en Sudáfrica?

Daniela Álvarez relató que en medio de su recorrido al borde del muelle había un espacio bastante agradable, el cual quería grabar para compartirles a sus fanáticos y del que sintieron confianza porque habían personas que venían de ese lugar porque decidieron dirigirse allí sin pensar que les caería una ola enorme de agua que por poco los llevaría a mar abierto.

Contó que se encontraron con una pared de agua que se elevaba a una altura de unos ocho metros aproximadamente.

“La primera que se cae fui yo, caí encima de Carolina (una amiga), quedé al ras del muelle y Ricki me agarró del cabello y me haló terriblemente para que yo no me fuera porque no sabíamos si venía otra ola más atrás", dijo.

Señaló que pocos segundos después se dieron cuenta que su mánager estaba en el mar, pues la ola se la había llevado, pero alguien afortunadamente la ayudó.

"Esto fue un momento súper estresante. Fuimos muy afortunados de que esto no fuera peor. Yo afortunadamente no me raspé, no me pasó nada”, agregó.

Por su parte, el hermano de Daniela, que estaba cerca suyo mientras ella narraba lo sucedido, señaló que: “Estuvimos en peligro de muerte“.

Artículos relacionados Sara Corrales Sara Corrales presumió su barriguita de embarazo; se llevó todos los elogios

Tras su revelación, sus fanáticos destacaron que afortunadamente están bien y la situación no pasó a mayores, pues solo se trató de un susto.