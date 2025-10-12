Dani Duke revela a qué edad se realizó su primer procedimiento estético: “Tan chiquita”

Durante una conversación con Eva Rey, la creadora de contenido, Dani Duke, compartió detalles sobre su primer procedimiento estético, los motivos que la llevaron a hacerlo tan joven y la forma en que ha cambiado su perspectiva frente a estos procedimientos.

¿A qué edad Dani Duke se hizo su primera operación estética?

En la conversación, Dani Duke reveló que su primera cirugía fue un aumento de busto, cuando tenía 16 años. Aseguró que insistió por un largo tiempo hasta que su mamá aceptó. Con el paso de los años, ha reflexionado sobre esa decisión y expresó que se arrepiente, debido a que no fue la mejor edad para hacerlo.

Dani Duke habla de su primera operación estética / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido afirmó que, por fortuna, el procedimiento no tuvo complicaciones y que el resultado se mantuvo dentro de lo que ella esperaba. Sin embargo, resaltó que la decisión fue impulsada por el deseo de una adolescente que aún no había terminado su proceso de desarrollo físico.

¿Qué opina Dani Duke sobre las operaciones estéticas?

A lo largo de la conversación, la influenciadora recomendó a las jóvenes esperar hasta los 18 años antes de considerar un procedimiento estético. Indicó que cada persona debe actuar según lo que considere adecuado para su bienestar, siempre y cuando sea un proceso seguro y acompañado por profesionales certificados.



Dani Duke explicó que, aunque durante muchos años las mujeres han sentido la necesidad de cumplir con ciertos estándares de belleza, actualmente observa a nuevas generaciones más seguras y tranquilas con su apariencia natural, algo que considera positivo y que coincide con los comentarios de numerosos internautas.

¿Qué operaciones estéticas tiene Dani Duke?

Dani Duke ha hablado en diferentes ocasiones sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. Varias veces ha contado que su primera experiencia en la sala de operaciones fue a los 16 años, hecho sobre el cual ha reflexionado debido a la corta edad en la que tomó la decisión.

También ha mencionado un procedimiento de marcación abdominal realizado en 2022, en el que le retiraron grasa de ciertas zonas de su cuerpo y la trasladaron a otra área para mejorar la definición de su abdomen. Dani Duke explicó que el objetivo principal de esta intervención era lograr un contorno más definido, siempre cuidando la proporción natural de su cuerpo.

Dani Duke habla sobre sus procedimientos estéticos / (Foto del Canal RCN)

Otro procedimiento confirmado por la creadora de contenido es una rinoplastia, realizada por el mismo especialista encargado de su marcación abdominal. La influencer ha destacado que este procedimiento hizo parte de un momento en el que buscaba armonizar ciertos rasgos de su rostro, siempre bajo la guía de un médico certificado.

Respecto a someterse a nuevos procedimientos, comentó que, por el momento, no tiene planes de realizarse más operaciones. Aunque considera que sus operaciones actuales son suficientes, mencionó que, cuando llegue a los 50 años, podría contemplar un estiramiento, pero siempre dentro de un marco de seguridad y profesionalismo.