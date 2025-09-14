Dani Duke presumió el millonario regalo que La Liendra le dio por el Día del Amor y la Amistad

La reconocida influenciadora Dani Duke sorprendió a sus cientos de seguidores al enseñar el millonario regalo que Mauricio Gómez ‘La Liendra’ le regaló con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

¿Cuál fue el millonario regalo con el que La Liendra sorprendió a Dani Duke?

Aunque la celebración oficial del Día del Amor y la Amistad se celebra el tercer sábado de septiembre de cada año, el creador de contenido La Liendra decidió sorprender a su novia, Dani Duke antes de tiempo.

Dani Duke mostró el lujoso regalo que La Liendra le entregó en esta fecha especial. (Foto Canal RCN).

Según comentó la influenciadora por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Liendra la llamó el pasado miércoles 10 de septiembre para pedirle que se arreglara porque le iba a dar una sorpresa.

Aunque Dani Duke mencionó que pensaba que todo se trataba de una broma por parte del creador de contenido no fue así, pues una vez La Liendra la recogió le vendó los ojos para que no pudiera ver nada, y al llegar a su destino se la quitó para revelarle que tenía 30 segundo para escoger lo que quisiera de una importante joyería de Medellín, con la única condición de que solo fuera una sola pieza.

¿Cuál fue la joya que Dani Duke eligió tras sorpresa de La Liendra?

Dani Duke mencionó que sintió mucha emoción al ver el lugar en el que se encontraba y tras escuchar las indicaciones de su novio pues, aunque solo tenía 30 segundo para elegir la joya que quisiera aseguró que “el espíritu santo” la iluminó para encontrar la pieza perfecta que hoy en día luce en su cuello.

La Liendra sorprendió a Dani Duke con un millonario detalle en Amor y Amistad. (Foto Canal RCN).

Se trata de un collar con un dije de cruz lleno de esmeraldas el cual, según Dani Duke, aporta diversos factores positivos en la vida de quienes lo usan.

“La esmeralda es una piedra que tiene muchos poderes. Ayuda como a la sabiduría, a la tranquilidad, a la creatividad, también te protege de las malas energías, y yo amo las esmeraldas. Apenas yo vi esta pieza dije: tiene que ser mía”

Aunque el costo de esta joya no fue revelado por la influenciadora, el hecho de que esté lleno de esmeraldas lo haría bastante costoso.