Valentino subió foto con Isabella Ladera y Melissa Gate y se habría burlado de ellas: "no son reales"

El creador de contenido también aprovechó para lanzarle una indirecta a Andrea Valdiri y la polémica no se hizo esperar.

El creador de contenido Valentino Lázaro se ha convertido en uno de los nombres más polémicos del país, cafetero tras las constantes críticas y comentarios sin filtro que hace contra reconocidas celebridades colombianas e internacionales mediante sus redes sociales.

Recordemos que si por algo ha brillado Valentino, es por sus comentarios contra la Venezolana Isabella Ladera, quien sostuvo una relación con el cantante Beelé quien en su momento fue el esposo de la mejor amiga de Valentino: 'Cara'. Sin embargo, sus comentarios negativos no han sido únicamente contra ella, sino también contra Melissa Gate, quien fue una de las participantes más sonadas del reality de convivencia, La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Valentino Lázaro se habría burlado de Isabella ladera y Melissa Gate?

Aprovechando el mes del Amor y la Amistad, el creador de contenido se sumó a la tendencia de subir una foto junto a su famoso favorito para compartir un carrete fotográfico con el que, según muchos, se habría burlado de las personas con las que más ha protagonizado, polémicas en lo que va del año.

La primera en aparecer abrazada y muy sonriente, junto a él fue Isabella Ladera con quien simulaba estar muy amigable. Posteriormente, se publicó muy abrazado y feliz junto a Melissa Gate, con quien se conoce públicamente, no sostiene una relación nada amistosa.

La lista no termina ahí, pues también compartió una entrañable instantánea junto a la creadora de contenido y cantante Cindy Ávila, más conocida como 'La tóxica costeña', quien también hizo parte del ya mencionado reality de convivencia. Las publicaciones no quedaron ahí y finalizó su carrete con una foto junto a la reconocida influencer barranquillera Andrea Valdiri con quien también sostiene una relación bastante polémica.

"Feliz mes del amor y la amistad con mis amigues más cercanos. (Estas fotos son generadas con inteligencia artificial y no son reales ni mucho menos son ninguna persona real)", expresó Valentino, dejando claro que se trataba de un mensaje burlesco contra quienes no son sus amigas y a quienes no considera reales.


Cómo reaccionaron los internautas ante el Post de Valentina, Lázaro

Fue cuestión de minutos para que la publicación del bumagués se hiciera viral y obtuviera múltiples comentarios de sus fanáticos y de otros colegas del medio, quienes no pudieron evitar reírse y hasta animarse a crear su propia lista. Ese fue el caso de Yina Calderón, quien aseguró que donde hiciera su versión, no terminaría de publicar las fotos con todas las personas con las que ha protagonizado escándalos.

Otros, por su parte, solo se rieron y aplaudieron el coraje que tenía Valentino para publicar estas fotografías, cuando las probabilidades de qué estas personas reaccionarán contra él eran altas.

