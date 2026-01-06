Dani Duke opinó sin filtro sobre la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia: esto dijo

La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar, y no es para menos, pues con los anuncios que se han hecho hasta ahora promete convertirse en la favorita de muchos.

¿Qué dijo Dani Duke sobre la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia?

En medio del furor que ha causado la revelación de los nombres de los famosos que aceptaron ser parte de esta tercera temporada, Dani Duke no dudó en pronunciarse al respecto para dar su opinión sin filtro durante la conocida dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram.

"¿Cómo ves la casa de los famosos, te gusta?", escribió uno de los internautas. Frente a esto, la joven creadora de contenido aseguró que, como muchos, está muy expectante porque promete dar mucha polémica.

"Eso va a estar buenísimo para verlo, me daría miedo estar en esa casa con los participantes que han mostrado hasta el momento", dijo la influenciadora.

De acuerdo con Dani, ella no es una mujer de confrontaciones ni p3leas, sin embargo, sí fue clara al mencionar que le "encanta" todo lo que surge allí: "chisme, drama y bololó".

Dani Duke reveló su opinión sobre La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la opinión de Dani Duke frente a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Además de expresar su posición frente al tema, la antioqueña comentó que aún no sabe si este año estará igual de conectada, pues confesó, entre risas, que el año anterior "perdió su vida" viendo el 24/7, pues recordemos que La Liendra, su pareja, fue una de las fichas fuertes de esta edición.

¿Cuándo inicia La casa de los famosos Colombia 2026?

A propósito del reality de convivencia que ya casi abrirá sus puertas para recibir a los famosos, cabe señalar que su estreno será el próximo lunes 12 de enero a las 8:00 p.m., fecha que muchos esperan con ansias y que, muy seguramente captará la atención de miles de televidentes en todo el país.

Dani Duke reveló si se verá La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, queda empezar el conteo regresivo para lo que será esta noche que llegará para poner a vibrar a los fans del formato.