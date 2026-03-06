Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke lanzó comentario sobre la diferencia de edad entre Jhonny Rivera y Jenny López: ¿qué dijo?

Dani Duke no se guardó nada respecto a este tema que tanta polémica ha provocado en redes sociales y que ha sido duramente cuestionado.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra - Dani Duke durante su visita a La casa de los famosos Colombia.
La respuesta de Dani Duke sobre la diferencia de edad entre Jhonny Rivera y Jenny López. Foto | Canal RCN.

La relación de Jhonny Rivera y Jenny López, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, especialmente por la diferencia de edad que existe entre la pareja de cantantes, situación que incluso ha llevado a que ambos se refieran públicamente y respondan ante las constantes críticas que reciben de los internautas.

¿Qué dijo Dani Duke sobre la diferencia de edad de Jhonny Rivera y Jenny López?

Incluso, en medio de la controversia, recientemente Dani Duke fue abordada por un usuario durante la dinámica de preguntas y respuestas, quien se mostró interesado en conocer su opinión respecto a la diferencia de edad de Jhonny y Jenny, "Opinión sobre la boda de Jenny y Jhonny sobre sus edades", escribió.

"Sé, porque lo he visto en redes, los han juzgado un montón, pero quien soy yo para juzgar", señaló la influencer, quien además defendió a la apareja al asegurar que ella es mayor que La Liendra 8 años.

Dicho esto, la creadora de contenido expresó sin titubeos su punto de vista, dejando claro que, aunque sí existe una diferencia de edad, no se percibe así, pues cuando ha tenido la oportunidad de dialogar con Jenny ha confirmado que es una joven madura.

"Jenny es extremadamente consciente, tú hablas con ella y es una mujer demasiado madura, ella no piensa como las mujeres de su edad, no sé por qué razón, a lo mejor su crianza, su vida, no sé mucho", aseguró.

La Liendra y Dani Duke posando a la cámara.
Dani Duke opinó sobre la diferencia de edad entre Jhonny Rivera y Jenny López. Foto | Canal RCN.

¿Qué opina Dani Duke sobre la diferencia de edad entre Jhonny Rivera y Jenny López?

Pese a los señalamientos y opiniones que tengan los demás hacia la relación que ha consolidado los artistas, Dani dejó claro su apoyo hacia ellos, pues desde su punto de vista, el amor no tiene edades, y, si los dos son felices estando juntos, es lo más importante.

Recordemos que Dani Duke y La Liendra, fueron parte de la lista de invitados a la gran celebración de la boda Rivera y López, un festejo que convocó a varias personalidades del mundo del entretenimiento y que tuvo lugar el pasado 22 de febrero en Arabia, Pereira, municipio que fue testigo de la unión y el amor de los recién casados.

Jhonny Rivera en Yo José Gabriel.
Esto dijo Dani Duke sobre la diferencia de edad entre Jhonny Rivera y su esposa. Foto | Canal RCN.
