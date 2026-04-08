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Dani Duke ilusionó a sus fans con inesperada noticia: "estoy embarazada..."

Dani Duke sorprendió tras compartir un mensaje sobre embarazo que desató todo tipo de reacciones en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Dani Duke sorprende con anuncio de embarazo y desata revuelo en redes
Dani Duke sorprende con anuncio de embarazo y desata revuelo en redes. (Foto Canal RCN | Freepik).

La creadora de contenido Dani Duke sorprendió a sus seguidores tras compartir un video en el que mostró una enorme pancita que desató todo tipo de reacciones en redes sociales. Su inesperada declaración sobre un embarazo alcanzó a ilusionar a sus fans por unos segundos, pero la emoción se desvaneció rápidamente.

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¿Dani Duke está embarazada?

Durante la noche del pasado martes 7 de abril, Dani Duke sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un corto audiovisual en el que presumió una enorme pancita, similar a la de un embarazo. Sin embargo, esto no fue todo, pues la creadora de contenido aseguró que lo que muchos presentían era real y mencionó que estaba en embarazo.

Dani Duke emociona a sus fans con noticia bomba sobre embarazo
Dani Duke emociona a sus fans con noticia bomba sobre embarazo. (Foto Canal RCN).

"Y sí, muchas ya lo presentían: estoy en embarazo...", aseguró.

No obstante, la emoción que causó este video, compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se desvaneció rápidamente. La influencer aclaró que sí estaba "embarazada", pero no de La Liendra, sino de haber comido en exceso durante sus vacaciones, lo que le provocó una hinchazón en el abdomen similar a la pancita de una embarazada.

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“Mi abdomen se veía tan raro… que lo primero que pensé fue: estoy embarazada. Pero es el post vacaciones: inflamada, pesada y sin energía”, agregó.

De esta manera, todo se trató de una broma por parte de Dani Duke, lo que desató todo tipo de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores pasaron de la emoción inicial a la sorpresa y las risas por el inesperado giro del anuncio.

¿Dani Duke planea ser madre pronto?

Vale la pena recordar que Dani Duke y La Liendra han manifestado públicamente su deseo de convertirse en padres por primera vez, por lo que el anuncio de un supuesto embarazo alcanzó a emocionar a sus seguidores.

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Por lo pronto, la pareja de influenciadores se ha mantenido al margen de este tema y no ha compartido ninguna actualización que confirme que estén a la espera de su primer hijo juntos.

Dani Duke ilusiona a sus seguidores con inesperada noticia de embarazo
Dani Duke ilusiona a sus seguidores con inesperada noticia de embarazo. (Foto Canal RCN).
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