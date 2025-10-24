Dani Duke confiesa el requisito que le impuso a La Liendra para tener un hijo
La influenciadora reveló las condiciones que le puso a La Liendra si deciden tener hijos, generando debate entre sus seguidores.
Dani Duke volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de sincerarse sobre su relación con La Liendra, con quien mantiene un vínculo sentimental desde hace varios años.
En una charla con sus seguidoras, compartió aspectos poco conocidos de su convivencia y los acuerdos que ambos han hecho pensando en el futuro, especialmente si deciden convertirse en padres.
¿Cómo es la dinámica actual entre Dani Duke y La Liendra?
Dani Duke destacó que La Liendra tiene una energía masculina muy fuerte y que siempre se ha mostrado como un hombre protector y comprometido con su relación, según contó, cuando él le propuso vivir juntos, asumió de manera voluntaria la responsabilidad económica del hogar.
Y a pesar de que ella también trabaja activamente en sus proyectos, explicó que no participa en los gastos ni las cuentas, pues su pareja quiso hacerse cargo de todo, este gesto ha sido una muestra de compromiso y respeto, ya que le permite enfocarse en sus metas personales y profesionales sin preocuparse por los temas financieros de la casa.
¿Qué condición puso Dani Duke para cuando decidan tener hijos?
La conversación se tornó aún más interesante cuando Dani reveló una de las condiciones más importantes que le planteó a La Liendra en caso de que decidan convertirse en padres, pues pensando en su bienestar y en la crianza de sus futuros hijos, le dejó claro que durante los primeros dos años después del nacimiento, no planea trabajar con la misma intensidad que ahora.
Por esa razón, acordó con él que recibiría una mesada mensual mientras se dedica de lleno a cuidar a sus hijos y acompañarlos en su crecimiento, un acuerdo justo, ya que ambos serían responsables del hogar y de la nueva etapa que enfrentarán como familia.
¿Qué opinan sus seguidores sobre este acuerdo?
Dani defendió su postura asegurando que toda mujer tiene derecho a planear su maternidad bajo sus propios términos y que el equilibrio en pareja se construye a través de acuerdos mutuos y transparentes.
Y dejó claro que, más allá de los lujos o la vida pública, su relación con La Liendra se basa en el respeto, la comunicación y la planificación, y aunque aún no han decidido dar el paso hacia la maternidad, la creadora de contenido tiene muy presente cómo desea vivir esa etapa y qué necesita para hacerlo desde la tranquilidad y el amor.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike