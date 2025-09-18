Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke aclaró crítica sobre su video filtrado con la Liendra

Dani Duke dio más detalles tras ser interrogada sobre el video que se filtró de ella con la Liendra.

Dani Duke y la Liendra
Dani Duke habló del video filtrado con la Liendra/Canal RCN

La influenciadora Dani Dukedesmintió una de las mayores críticas que recibió tras el video que se filtró de ella con su novio, el creador de contenido la Liendra.

¿Qué dijo Dani Duke sobre el video filtrado con la Liendra?

La paisa se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la filtración de un video personal de ella con su novio la Liendra, donde detalló lo difícil que fue para su familia y para ella atravesar dicha situación.

Dani Duke sobre video con la Liendra

Sin embargo, por primera vez aclaró uno de los rumores más recurrentes en redes sociales sobre la grabación.

Debido a su masiva publicación, muchos detallaron que el video pudo tratarse de una estrategia de marketing y no porque en realidad se lo hubiera filtrado, a lo que ella decidió pronunciarse.

¿El video filtrado de Dani Duke y la Liendra fue por marketing?

La influenciadora estuvo en el podcast 'Realidades ocultas', donde fue interrogada al respecto y esta señaló que no fue así como muchos especulan.

Dani Duke sobre críticas por video con la Liendra

Además, fue cuestionada sobre si dicha situación la afectó más en su carrera profesional o le funcionó para tener mayor visibilidad.

"Depende de cómo tú lo veas, definitivamente fue algo súper negativo, la gente me conoció no claramente como yo quisiera, pero tienes dos opciones en la vida cuando estas en una crisis, lo tomas como oportunidad o como peligro de muert*. Las crisis son buenas o malas dependiendo como las quieras tomar", expresó.

Confesó que al principio evidentemente vio todo lo negativo, lo malo, pero con el tiempo rescató aspectos positivos de la situación y eso la ayudó a sobrellevar dicha polémica, destacando que prefiere quedarse con esos y más cuando fue algo que no se esperaba.

De igual manera, indicó que debido a lo que le pasó muchas marcas dejaron de trabajar con ella porque no querían verse relacionarlos con esa controversia, pero ella como empresaria las entendió perfectamente y no se tomó sus decisiones de manera personal.

Ver desde el minuto 18:

Por ahora, Dani Duke sigue disfrutando de su relación con la Liendra, con quien ha logrado sobrepasar diversas polémicas y críticas sobre su noviazgo.

