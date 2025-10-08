Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daddy Yankee cambia su nombre artístico por temas legales: así se presenta

Daddy Yankee se vio obligado a cambiar su nombre artístico debido a asuntos legales con su expareja.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Daddy Yankee
Así es el nuevo nombre artístico de Daddy Yankee | Foto AFP/ Patrick T. Fallon

El reconocido cantante Daddy Yankee tuvo que cambiar su nombre artístico para no generarle dinero a su expareja.

¿Por qué Daddy Yankee tuvo que cambiar su nombre artístico?

El puertorriqueño tiene registrado su marca como "Daddy Yankee" en las empresas que comparte con su expareja y expcuñada, ya que se encuentran en disputa legal.

Eso quiere decir que, cada vez que usa su nombre tiene que darle un porcentaje a aquellas personas. Es por ello, que decidió cambiarlo bajo el nombre de 'DY'.

¿Qué significa el nuevo nombre 'DY'?

El nuevo nombre de DY marca el inicio de una nueva etapa en la carrera del cantante, reflejando un enfoque más positivo, espiritual y consciente.

A través de sus redes sociales, DY comparte diversos mensajes de superación personal, acompañados de un mensaje especial dirigido a sus seguidores. Al final de cada publicación, destaca que estas palabras fueron escritas personalmente por él.

Por el momento, muchos de sus seguidores han acogido con gran agrado el nuevo nombre y siguen apoyando la nueva faceta del cantante, quién ha atravesado distintos momentos difíciles a lo largo de los últimos meses.

¿Cómo se encuentra el caso de legal de Daddy Yankee?

Recordemos que todo empezó en diciembre del 2024, cuando Mireddys González, expareja del cantante, reveló el fin de su relación con el cantante. Desde ese mes, empezaron a realizar el juicio de la separación de bienes.

Es por ello que Yankee volvió a presentar una demanda a Miredddys y a su hermana por haber accedido sin autorización a correros y documentos de sus compañías.

Se estableció que este acto afectó su gira 'La última vuelta' y la venta de su música. El cantante exige 12 millones de dólares como compensación.

Por el momento, el equipo legal de Mireddys González no ha salido a declarar sobre esta acusación.

Daddy Yankee
Daddy Yankee cambió su nombre artístico para no generarle dinero a su expareja | Foto AFP/ Patrick T. Fallon
