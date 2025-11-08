¿Cuál fue la causa de muerte de Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson?

El mundo del espectáculo lamenta la muerte de Brandon Blackstock, exesposo y exmánager de Kelly Clarkson, quien falleció el pasado 7 de agosto a los 48 años.

La noticia ha conmocionado tanto a sus seres queridos como a los fans de la cantante, ya que su lucha contra una enfermedad se mantuvo en total reserva durante tres años.

¿Cuál fue la causa de muerte de Brandon Blackstock, exesposo de la cantante Kelly Clarkson?

De acuerdo con una fuente cercana citada por People, Brandon Blackstock falleció a consecuencia de cáncer de piel que lo aquejaba desde hacía tres años.

Durante su último año de vida, la enfermedad avanzó rápidamente y su salud se deterioró de forma considerable.

Decidió pasar sus últimos meses en un rancho que adquirió en Butte, Montana, un lugar rodeado de montañas y naturaleza, en el que se sintió en paz y donde pudo compartir tiempo de calidad con sus hijos.

La misma fuente reveló que Blackstock dedicó los últimos seis meses de su vida a su familia, dejando a un lado cualquier actividad profesional para centrarse únicamente en sus seres queridos.

Savannah, su hija mayor, estuvo con él todo el tiempo durante esta etapa, acompañándolo en sus días más difíciles.

¿Quién era Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson?

Brandon Blackstock fue un reconocido mánager de talentos que trabajó para Starstruck Entertainment, empresa fundada por su padre, Narvel Blackstock.

Durante su carrera, manejó a figuras destacadas, incluida su exesposa Kelly Clarkson, para quien negoció contratos millonarios como su participación en The Voice y su propio programa de entrevistas.

Tras su divorcio en 2022, Blackstock se alejó de la industria para dedicarse a la vida en Montana y fundar Valley View Rodeo.

¿Cómo fue la relación de Kelly Clarkson y Brandon Blackstock?

La historia de amor entre Brandon Blackstock y Kelly Clarkson comenzó en 2012, aunque se conocieron seis años antes en un ensayo de los Academy of Country Music Awards.

La pareja estuvo casada por siete años y compartían dos hijos juntos. (Foto Christopher Polk / AFP)

Se casaron en octubre de 2013 y juntos tuvieron a River Rose en 2014 y a Remington Alexander en 2016. Pero tras casi siete años juntos, la relación terminó en un complicado y mediático divorcio iniciado por la cantante en 2020.

A pesar de las tensiones legales y emocionales que marcaron su separación, en los últimos meses de vida de Brandon hubo un acercamiento motivado por el bienestar de sus hijos.

Clarkson organizó frecuentes viajes con River y Remy a Montana para que pudieran estar junto a su padre, facilitando encuentros que, según allegados, significaron mucho para todos.

Fuentes cercanas describen el impacto de su muerte en Clarkson como “devastador y agotador”. La cantante incluso canceló diez grabaciones de su programa de televisión por motivos personales en marzo, algo poco común en su sólida trayectoria profesional.