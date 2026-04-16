Críticas a Eidevin tras revelar su principal gusto en una mujer: Karola no encaja en el perfil

Eidevin, exparticipante de La casa de los famosos Colombia expulsado por decisión del público, se encuentra en el centro de la conversación digital tras revelar cuál es su principal gusto en una mujer. Esto debido a que Karola, reciente eliminada y con quien mostró un interés amoroso dentro y fuera de la competencia, no encaja dentro del perfil descrito por el creador de contenido.

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¿Cómo le gustan las mujeres a Eidevin y por qué generó críticas en redes?

Luego de varios días de haber sido expulsado de La casa de los famosos Colombia por decisión del público, Eidevin fue invitado al programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia, en donde pudo hablar por primera vez sobre su experiencia en el reality.

Eidevin genera controversia tras hablar de su gusto en mujeres. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, un detalle en su participación llamó la atención de los internautas, pues cada vez que un invitado asiste al formato se anuncia en redes sociales por medio de un pequeño post en el que se destacan varios datos curiosos de la persona. En el caso de Eidevin, el exparticipante habló sobre su miedo a los aviones y el uso constante de lentes de contacto.

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No obstante, lo que más llamó la atención y generó debate en las redes sociales fue que este confirmó su gusto por las mujeres rubias, una característica alejada del perfil de Karola, la exparticipante con la que ha mostrado un interés amoroso durante y fuera de La casa de los famosos Colombia.

Pues recordemos que Karola actualmente luce su cabello natural, el cual es color castaño oscuro, y en ocasiones varía con pelucas de diferentes colores.

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¿Cómo reaccionaron los internautas a la afirmación de Eidevin?

La reciente afirmación de Eidevin sobre su gusto por las mujeres rubias generó una fuerte reacción en redes sociales, donde varios internautas no tardaron en opinar y dejar comentarios que rápidamente se hicieron virales, como:

“Edevin disque le encantan las mujeres rubias, y entonces que hace con Karola… será por lo rubia que es”, “Rubias como Karola, jajaja, ah, no, como Yuli”, “Le gustan las mujeres rubias, no corronchas y prietas, o sea que está utilizando a Karola”, y “Le gusta las rubias. Yuli seguro, se fue al hotel donde Yuli se hospeda”.