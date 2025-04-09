Critican a Melissa Gate por lanzar pulla a Altafulla internacionalmente y no enfocarse en ella

La influenciadora y creadora de contenido Melissa Gate se encuentra en Ciudad de México. En este país, ha estado dando algunas entrevistas e incluso asombró porque apareció en un video al lado de Yina Calderón.

¿Qué está haciendo Melissa Gate en México?

En primera medida, Melissa arribó al país de Centro América por temas de trabajo, ya que días antes se había revelado que iba a estar en la semana de la moda en Monterey; de hecho, será la modelo principal de un diseñador de moda.

Entre tanto, ya estando en México, la influenciadora ha aprovechado para abrirse camino y, entre lo más nuevo, un programa internacional conversó con ella. Sin embargo, algunos la tacharon porque mencionó a Altafulla, en vez de enfocarse en ella.

Melissa Gate se encuentra en México | Foto de Buen día, Colombia.

Melissa Gate se conectó a través de videollamada con uno de los matutinos de la cadena internacional Telemundo. Aunque no dijo puntualmente el nombre de Altafulla, sí se refirió al ganador de La casa de los famosos Colombia 2025.

Es importante recordar que Melissa se estaba disputando el puesto para ganar el reality del Canal RCN, de modo que la rivalidad se mantuvo y, por lo que parece, continúa meses después de terminarse el formato de convivencia.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

¿Cuál fue el momento de Melissa Gate mencionando a Altafulla internacionalmente?

El presentador le dijo a la influencer paisa que a veces perdiendo se gana, luego le preguntó cómo ha vivido después de que salió de La casa de los famosos y, en estos momentos, realizando tus sueños.

"Pues nunca un segundo lugar había humillado tanto a un primero", expresó Melissa Gate.

De inmediato, en redes sociales, se fueron en contra de la influencer porque se enfocó en hablar de Altafulla, aunque no expresó el nombre del cantante, en vez de no darle foco frente a las pantallas televisivas.

Altafulla y Melissa Gate no se la llevan bien | Foto del Canal RCN.

En una de las recopilaciones en TikTok, se dice que le dan la oportunidad de brillar a Melissa Gate y lo primero que hace es recordar a Altafulla.

Artículos relacionados Karina García La exorbitante cifra que paga la mamá de Karina García solo en arriendo en Estados Unidos