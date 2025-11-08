Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; esto costaría el lujoso anillo de compromiso

Esto habría costado el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez tras su compromiso.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometen
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo presumen lujoso anillo/AFP: MICHAEL BUHOLZER

El futbolista Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a la modelo Georgina Rodríguez, según reveló la argentina este lunes 11 de agosto con una romántica publicación.

Artículos relacionados

¿Cómo se reveló el compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

El anuncio se conoció a través de la cuenta de Instagram de la modelo, donde tiene casi 70 millones de seguidores y rápidamente generaron atención por el enorme anillo que el futbolista portugués le obsequió a su pareja.

La modelo publicó una fotografía en la que se observa su mano, con el anillo de compromiso, apoyada sobre la mano del delantero en lo que parece ser un cuarto. En el texto que acompañó la imagen escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La propuesta de matrimonio se habría realizado en un entorno privado, los cuales darían a conocer después a sus fanáticos.

Artículos relacionados

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Tras su revelación, los famosos lograron miles de comentarios donde los llenaron de halagos y felicitaciones por este paso tan importante en su relación.

Sin embargo, otros no dudaron en cuestionarse sobre el precio de la valiosa joya, la cual para algunos pareció exagerada, pero que para otros es digna de quienes son y la espera de la modelo al respecto.

De acuerdo con información obtenida por la inteligencia artificial Grok, la joya cuenta con un diamante con corte ovalado que pesaría más de 10 quilates. Según su análisis el valor del anillo estaría alrededor de los 4 millones de dólares, es decir, más de 16 mil millones de pesos colombianos aproximadamente.

El corte ovalado es uno de los estilos más utilizados en anillos de compromiso debido a la forma alargada de la piedra, que suele estar montada sobre un aro.

Artículos relacionados

Recordemos que, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen una relación desde hace varios años y tienen dos hijas en común: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022. Además, el futbolista es padre de otros tres hijos: Cristiano Ronaldo Jr., nacido en 2010, y los mellizos Mateo y Eva, nacidos en 2017 por gestación subrogada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Fallece Miguel Uribe Talento nacional

¿Quién es Mauricio Hoyos, el hermanastro de Miguel Uribe que destaca en la televisión colombiana?

Mauricio Hoyos, hermanastro de Miguel Uribe, destaca como empresario y figura reconocida en la televisión colombiana.

Mariana Zapata se separa Influencers

Mariana zapata confirmó su ruptura con Mr Stiven, ¿hubo infidelidad?

Mariana Zapata rompió el silencio y habló sobre su separación con el streamer Mr Stiven tras rumores de infidelidad.

Chris Valencia podría someterse a una segunda cirugía Talento nacional

¿Cris Valencia regresó al quirófano? Lo que se sabe de su posible retoque estético

Cris Valencia está en el centro de los rumores por un posible regreso al quirófano y un nuevo retoque estético que causa expectativa.

Lo más superlike

Murió influencer tras senderismo Influencers

Murió influencer Hannah Moody tras hacer senderismo, esto se sabe

La influenciadora Hannah Moody habría salido a hacer deporte y luego fue hallada muerta.

Pipe Bueno y la historia detrás de Dime que prefieres Pipe Bueno

Pipe Bueno lanzó "Dime que prefieres": esta es la curiosa historia detrás de la canción

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Valeria y Alejandra se ganaron un pin en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar y Alejandra Ávila se llevan el pin de inmunidad en MasterChef, ¿qué prepararon?

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?