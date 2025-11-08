Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; esto costaría el lujoso anillo de compromiso

El futbolista Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a la modelo Georgina Rodríguez, según reveló la argentina este lunes 11 de agosto con una romántica publicación.

¿Cómo se reveló el compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

El anuncio se conoció a través de la cuenta de Instagram de la modelo, donde tiene casi 70 millones de seguidores y rápidamente generaron atención por el enorme anillo que el futbolista portugués le obsequió a su pareja.

La modelo publicó una fotografía en la que se observa su mano, con el anillo de compromiso, apoyada sobre la mano del delantero en lo que parece ser un cuarto. En el texto que acompañó la imagen escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La propuesta de matrimonio se habría realizado en un entorno privado, los cuales darían a conocer después a sus fanáticos.

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Tras su revelación, los famosos lograron miles de comentarios donde los llenaron de halagos y felicitaciones por este paso tan importante en su relación.

Sin embargo, otros no dudaron en cuestionarse sobre el precio de la valiosa joya, la cual para algunos pareció exagerada, pero que para otros es digna de quienes son y la espera de la modelo al respecto.

De acuerdo con información obtenida por la inteligencia artificial Grok, la joya cuenta con un diamante con corte ovalado que pesaría más de 10 quilates. Según su análisis el valor del anillo estaría alrededor de los 4 millones de dólares, es decir, más de 16 mil millones de pesos colombianos aproximadamente.

El corte ovalado es uno de los estilos más utilizados en anillos de compromiso debido a la forma alargada de la piedra, que suele estar montada sobre un aro.

Recordemos que, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen una relación desde hace varios años y tienen dos hijas en común: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022. Además, el futbolista es padre de otros tres hijos: Cristiano Ronaldo Jr., nacido en 2010, y los mellizos Mateo y Eva, nacidos en 2017 por gestación subrogada.