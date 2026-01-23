¿Cris Valencia se convierte en el sucesor de Yeison Jiménez?: esto ha hecho

Desde que falleció Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de enero, Colombia ha llorado su partida, viviendo un duelo en el cual, todavía no se procesa la noticia. El artista al convertirse en un ejemplo de resiliencia y perseverancia, dejó un gran vació en sus seguidores y familia.

No solo fueron los sueños del cantante los que se apagaron, también de cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes perdieron la vida junto a él. En la avioneta que cayó iban amigos y familia que acompañaron por años a Jiménez.

Tras su partida, el luto en el país no se ha terminado y tanto su familia, amigos y seguidores, están decididos en no dejar morir el legado de Yeison.

¿Qué está haciendo Cris Valencia tras la muerte de Yeison Jiménez?

Es lógico que se mantenga la nostalgia por el fallecimiento de Yeison Jiménez y por eso, se le ha hecho tantos homenajes y tributos en su honor, sin embargo, un artista está siendo criticado por portar un sombrero y cantar sus canciones.

Se trata de Cris Valencia, quien en días pasados había recibido críticas por insinuar que dejaría de cantar música urbana para pasarse al género popular, esto, por seguir los pasos de Yeison Jiménez.

Cris Valencia recibe duras críticas por interpretar música de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Ante su anuncio, el joven generó un gran debate en redes y, de hecho, borró el contenido en el que manifestó sus nuevos deseos.

¿Podría ser Cris valencia el nuevo sucesor de Yeison Jiménez?

Esta es la pregunta que se están haciendo los usuarios de redes sociales, quienes no han visto con buenos ojos que Cris Valencia decida cambiar de género musical y “creer que puede alcanzar el tono para interpretar esta música”.

Por su lado, el joven cantante cumplió lo que dijo, pues se vistió al estilo popular y con sombrero, se ha subido a escenarios a interpretar canciones de Yeison Jiménez.

¿Qué opina la gente de que Cris Valencia cante música de Yeison Jiménez?

Critican a Cris Valencia por cantar canciones de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, Cris Valencia generó muchas críticas y hasta comentarios jocosos, pues el joven ha tenido salidas en falso que no le han permitidito ganarse el respeto del público y ahora, actuando así, está generando más señalamientos.

Por ahora, puede que se trate de la coyuntura por la noticia de la partida de Yeison Jiménez y queda esperar si Valencia continua con su plan de hacerle un homenaje al artista.