La razón de las ausencias de Marcelo Cezán y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia

Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo se seguirán ausentando en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
carla giraldo y marcelo cezan en la casa de los famosos
Carla Giraldo y Marcelo Cezán descansan en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo han generado algunos interrogantes en los seguidores de La casa de los famosos Colombia tras ausentarse en algunas ocasiones.

¿Por qué Marcelo Cezán y Carla Giraldo se ausentan en La casa de los famosos Colombia?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se estrenó el pasado 12 de enero y desde entonces, el presentador Marcelo Cezán se ha ausentado en dos ocasiones, igual que Carla Giraldo, quien no estuvo presente en otra de las transmisiones, provocando que varios televidentes se cuestionen sobre su ausencia.

ausencia de carla y marcelo en la casa de los famosos

La ausencia más reciente, fue de Marcelo Cezán, quien no estuvo en la gala de este jueves 22 de enero, por lo que, muchos en redes sociales se preguntaron qué pasaba con él.

Debido a ello, la presentadora Carla Giraldo aclaró el tema compartiendo un divertido video en sus redes sociales, en el que aclaró que Marcelo Cezán no estará presente los jueves y ella no lo estarán presentando el programa los sábados.

"¡NOOOOOOO! Dejen de preguntar, Marcelo Cezán tiene su JUEVES DE SALVACIÓN y yo SÁBADO DE FIESTA. Qué viva La casa de los famosos Colombia", escribió.

¿Por qué se seguirán ausentando Marcelo Cezán y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia?

Los presentadores tienen su propio día de descanso, donde Marcelo Cezán se ausentarán los jueves de salvación en La casa de los famosos Colombia, pues tiene otro compromiso laboral debido a que está en el proyecto llamado 'Hombres a la plancha', en donde canta y baila junto a otros compañeros; mientras que Carla Giraldo descansará los días sábados de fiesta en el reality.

carla giraldo tras ausencia en la casa de los famosos colombia

Tras conocerse las razones, varios internautas se tranquilizaron, pues estaban preocupados de que fueran otras razones las de su ausencia.

Por ahora, los presentadores siguen mostraron la gran amistad que hay entre ellos y cautivando a todos los millones de seguidores de La casa de los famosos Colombia al informar todo acerca de lo que ocurre con los participantes en las diferentes galas con su carisma y particular personalidad que entretiene a sus fieles admiradores.

