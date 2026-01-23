Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reykon hizo dura confesión sobre su etapa como padre: “Me perdí cuando habló”

Reykon contó por primera vez detalles de su etapa como papá de Violeta y cómo eso lo llevó a alejarse de la música.

Reykon dijo que se perdió parte del crecimiento de su hija Violeta.
Reykon contó detalles de su etapa como papá e hizo difícil confesión. Foto: AFP - Bryan Steffy

Reykon, nombre artístico de Andrés Felipe Robledo Londoño, habló de un tema que no suele tocar frecuentemente. El intérprete de canciones como ‘La santa’, ‘Imaginándote’ y ‘Tu cuerpo me llama’ reveló detalles de su etapa como papá.

¿Qué confesión hizo Reykon sobre su etapa como papá?

El artista confesó que no disfrutó como hubiera querido la infancia de su hija, debido a sus múltiples compromisos profesionales; por ende, se terminó perdiendo momentos clave.

Yo mantenía mucho por fuera, todo el tiempo estaba por fuera, entonces me perdí cuando habló, cuando caminó. Yo por eso, hace como unos cuatro o cinco años, decidí salirme un poco de todo eso. Decía ‘tengo que terminar de criar a mi hija’. Ahorita ya tiene 15 años y, aunque siempre voy a ser su ejemplo, ya lo que fue fue

El reguettonero destacó que, al darse cuenta de que se estaba perdiendo momentos muy importantes de ella, tomó la decisión de hacer un pare para analizar muchas cosas, una de ellas, que quería compartir más tiempo con su pequeña.

Reykon contó que el nacimiento de su hija coincidió con ‘La santa’, la canción que lo lanzó al estrellato. Eso, en parte, afirma, hizo que no estuviera en esos momentos clave de su hija y que, sin quererlo, lo alejara.


El artista habló de los cambios que experimentó su vida tras la llegada de Violeta y contó que ella lo volvió mucho más sensible; además, se encarga de expresarle su amor cada día. Descubrió el valor de un “te amo” y la importancia de brindar palabras de ánimo, sin importar el momento o el lugar.

Reykon es padre de Violeta e hizo confesiones sobre su hija.
Reykon habló de su etapa como padre y reveló que se perdió los primeros momentos de ella. Foto: AFP - Ethan Miller

“Yo no vine a ser el amigo de mi hija, mi tarea es ser el papa”, manifestó Reykon, contando además que cuando los hijos llegan a la adolescencia muchas cosas cambian y la atención se suele perder entre padre e hijo suele mermar.

Aun así, se siente bendecido y agradecido; de hecho, habló de los errores sobre los que reflexionó y que trataría de no repetir, entre ellos, el tiempo. Reykon destacó que, de ser padre de nuevo, dejaría todo de lado para estar más tiempo con esa persona.

¿Por qué Reykon le pidió perdón a sus padres y quién es su hija?

Por otro lado, el intérprete de ‘La santa’ recordó a sus padres y destacó la influencia de ellos en su etapa como papá. En un momento dado, decidió pedirles perdón, pues sentía que había tenido comportamientos errados y que los habían afectado.

El cantante paisa también habló de ese momento en que se sintió totalmente vulnerable, pero que le permitió reflexionar sobre lo que pasaba en su vida y su alrededor.

El momento más hombre que me he sentido es cuando me vi en una habitación solo, vulnerable, llorando…

Violeta es la hija de Reykon y con quien él suele compartir algunas publicaciones en redes sociales. Violeta ya es una adolescente y eso ha implicado nuevos retos para el cantante colombiano.

¿Reykon está retirado de la música?

En el último tiempo, Reykon ha tratado de retomar su carrera artística tras tomarse una pausa para estar con su hija y otros seres queridos.

En una publicación divulgada en sus redes sociales, Robledo Londoño dijo que en el 2026 irá por nuevos proyectos musicales.

A través de su cuenta en Instagram, Reykon conquistó a sus seguidores con una increíble versión acústica de 'Mochilera'. FOTO: Matthew Eisman / AFP
Reykon quiere volver a la música y anunció que el 2026 será un año clave para eso'. FOTO: Matthew Eisman / AFP

Y si alguna vez lo dudaste, tranquilo, que yo también lo hice. Pero estoy de vuelta. (...) Lo verdadero, nunca muere

Reykon anunció su regreso a la música bajo el concepto 'No se te olvidó', una frase que se conecta con la esencia que marcó el inicio de su carrera y con el público que lo ha acompañado desde sus primeros años.

