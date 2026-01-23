Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Psicofonías y apariciones de Yeison Jiménez tras su muerte: aquí están las recopilaciones

Tras la muerte de Yeison Jiménez, se recopilaron todos los momentos paranormales que ha habido en las despedidas de cantante.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Los videos que desataron teorías paranormales tras la muerte de Yeison Jiménez
Captan extraños sucesos tras la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN -Freepik)

Desde el fallecimiento de Yeison Jiménez, el pasado sábado 10 de enero, han surgido todo tipo de teorías alrededor de su partida, pues el mismo cantante ya había anticipado su muerte a través de sus sueños.

De acuerdo con entrevistas que salieron a la luz minutos después de que se confirmara la noticia de que el artista ya no vivía, él mismo dijo que había soñado que perdía la vida en accidentes aéreos.

Esto no ocurrió ni una o dos veces, fueron tres revelaciones que tuvo Jiménez en donde se manifestó como sería su muerte. E incluso, su hija de 7 años ya presentía que algo le iba a pasar.

¿Yeison Jiménez presentía cómo iba a morir?

Yeison Jiménez dijo en varias entrevistas que él soñó cómo fallecía, pues en un sueño, él alcanzaba a salvarse, pero en los otros no.

Dijo el cantante que, en uno de sus sueños, él alcanzaba accidentarse en medio de un vuelo, 15 días antes de que naciera su último hijo.

Los inquietantes registros que surgieron tras la muerte de Yeison Jiménez
Accidente aéreo de Yeison Jiménez. (Foto: Freepik)

Así mismo, el artista de música popular habló varias veces sobre la muerte, decía cosas sobre cómo se iría de este mundo, ya que él pudo presentir que podía fallecer siendo joven, claramente no lo reveló así, pero este tema era reiterativo o en sus conversaciones.

¿Cuáles son los sucesos paranormales que vivió Yeison Jiménez en vida?

Así como habló de su muerte, Yeison Jiménez mencionaba que a él lo asustaban mucho, e incluso, estado pasado de copas, por ejemplo, una vez reveló que le apagaron la luz del cuarto.

Él decía que sabía que esas cosas existían porque él las sentía y así mismo, dijo que tuvo que “parársele duro al enemigo”, o sea, él ya sabía que espiritualmente había cosas negativas que lo rodeaban.

¿Cuáles son los sucesos paranormales que han ocurrido alrededor de la muerte de Yeison Jiménez?

En video ha quedado registrado todos los sucesos paranormales que han podido ocurrir tras la muerte de Yeison Jiménez, como, por ejemplo, los sombreros moviéndose encima de su ataúd, las supuestas psicofonías que se han escuchado en videos donde ha hablado su equipo de trabajo.

Captan extraños sucesos tras la muerte de Yeison Jiménez.
Los inquietantes registros que surgieron tras la muerte de Yeison Jiménez.(Foto: Canal RCN)

Asimismo, en un concierto de Pipe Bueno, tras un día de la partida de Jiménez, se escuchó un “muchas gracias” con su voz y esto se notó clarísimo.

De igual manera, los objetos que había en sus despedidas, no solo se movían, también se caían de donde estaban y tras saber que el artista hablaba de su espiritualidad, los internautas consideran que esos momentos paranormales se deben a que la muerte lo estaba llamando.

