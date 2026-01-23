Juliana Calderón reapareció en redes tras la muerte de su novio, primo de Yeison Jiménez

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los complicados momentos que ha enfrentado Juliana, una de las hermanas de Yina Calderón.

Además, Juliana se ha vestido de luto tras confirmarse la muerte del cantante de género popular Yeison Jiménez tras el accidente de la avioneta en la que se dirigía, donde también, iba con otros acompañantes; entre esos, su primo Juan Manuel Jiménez, y novio de la influenciadora.

Por tanto, Juliana ha lamentado el desafortunado fallecimiento de Juan Manuel Jiménez, quien era su pareja sentimental hace un periodo de tiempo y destacaba a lo largo de su carrera en ser el productor visual de Yeison Jiménez.

¿Qué inesperada confesión hizo Juliana Calderón recientemente en sus redes sociales?

Tras varias semanas de ausencia en redes sociales, Juliana Calderón compartió un video en horas de la mañana de este viernes 23 de noviembre, en el que reveló detalles de los quebrantos emocionales que ha tenido durante este 2026:

“Este año ha sido muy complejo. Les recomiendo tener una mascota. Han pasado muchas cosas. No sé si saben, pero mi hermana tuvo un accidente a inicios de enero; iba en mi camioneta y, pues, ella está bien, pero quedó muy estrellada. Luego, mi perrito se enfermó y me lo operaron. Después, llego a Bogotá y me dicen que Juan murió; han sido días muy duros, pero hay que asimilarlos con mucha fuerza”, agregó Juliana.

Esto confesó Juliana Calderón tras la pérdida de su novio, primo de Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

Según relevó Juliana Calderón, se evidencia que ha estado sumamente devastada tras los difíciles momentos que ha enfrentado a nivel emocional, en especial, por la muerte de su novio, Juan Manuel.

¿Cómo confirmó Juliana Calderón que tuvo una relación con Juan Manuel Jiménez?

Cabe destacar que Juliana ha recibido el incondicional apoyo de sus familiares, entre esos, Yina Calderón y varios seguidores, quienes la han acompañado en este difícil momento a nivel emocional por los retos que ha vivido a nivel emocional.

Así recordó Juliana Calderón a su novio. | Foto: Freepik

Por su parte, Juliana compartió aproximadamente una ráfaga de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 894 mil seguidores, donde reflejó varias fotografías junto a Juan Manuel, en las que se evidencia que vivieron importantes momentos a nivel emocional.