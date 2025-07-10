Cris Valencia pidió ayuda a sus fans tras sufrir percance con su novia: “me urge”

Semanas después de anunciar su nueva relación, tras varios meses de haber terminado con Yana Karpova, el joven cantante colombiano Cris Valencia reapareció en redes sociales para pedir ayuda, luego de sufrir un percance que involucraba directamente a su pareja.

¿Qué percance sufrió Cris Valencia con su actual novia?

En un corto video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cris Valencia acudió a los internautas en busca de ayuda para solucionar un percance que involucraba directamente a su actual novia.

Cris Valencia estaría estrenando nueva pareja. (Foto Canal RCN)

Según manifestó, en las últimas horas dañó sin querer una maleta de viaje de la joven, que al parecer costaría bastante, pues expresó que su mejor opción era mandarla a arreglar con alguien que hiciera este tipo de trabajos. Sin embargo, no tenía conocimiento de quién o en dónde podría encontrar dicha ayuda.

"Parce, hoy en especial quiero pedirles un favor a ustedes: imagínense que le dañé la maleta a mi novia y necesito arreglarla, por favor, lo necesito".

Vale la pena destacar que lo que llamó la atención de los internautas no fue el hecho de que Cris Valencia buscara ayuda en ellos, sino que confirmara una vez más que se encontraba en una relación sentimental, aunque nunca ha mostrado a su novia en redes sociales.

¿Quién es la actual novia de Cris Valencia?

Cris Valencia aún no ha confirmado la identidad de su nueva pareja sentimental. Sin embargo, según comentarios que rondan en redes sociales, se trataría de una joven influenciadora paisa que también se mueve en la industria musical como DJ profesional.

Cris Valencia reaparece con nueva novia y su parecido con Yana Karpova impacta. (Foto Canal RCN).

La joven, identificada como Gaudalupe, avivó los rumores luego de que, en sus recientes publicaciones, se pudieran ver comentarios de Cris Valencia en los que expresaba: “esta mujer es mi vida”.

Sin embargo, ambas personalidades del mundo digital no han hecho un pronunciamiento oficial que compruebe que se encuentran en una relación sentimental, y que no se trata de una simple amistad.