Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cris Valencia pidió ayuda a sus fans tras sufrir percance con su novia: “me urge”

Cris Valencia pidió ayuda a sus seguidores tras enfrentar un percance con su novia que aseguró necesita resolver con urgencia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Cris Valencia preocupa a sus fans tras sufrir inesperado percance con su novia
Cris Valencia pide ayuda tras inesperado incidente con su pareja. (Foto Canal RCN).

Semanas después de anunciar su nueva relación, tras varios meses de haber terminado con Yana Karpova, el joven cantante colombiano Cris Valencia reapareció en redes sociales para pedir ayuda, luego de sufrir un percance que involucraba directamente a su pareja.

Artículos relacionados

¿Qué percance sufrió Cris Valencia con su actual novia?

En un corto video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cris Valencia acudió a los internautas en busca de ayuda para solucionar un percance que involucraba directamente a su actual novia.

Ella es la nueva pareja de Cris Valencia
Cris Valencia estaría estrenando nueva pareja. (Foto Canal RCN)

Según manifestó, en las últimas horas dañó sin querer una maleta de viaje de la joven, que al parecer costaría bastante, pues expresó que su mejor opción era mandarla a arreglar con alguien que hiciera este tipo de trabajos. Sin embargo, no tenía conocimiento de quién o en dónde podría encontrar dicha ayuda.

Artículos relacionados

"Parce, hoy en especial quiero pedirles un favor a ustedes: imagínense que le dañé la maleta a mi novia y necesito arreglarla, por favor, lo necesito".

Vale la pena destacar que lo que llamó la atención de los internautas no fue el hecho de que Cris Valencia buscara ayuda en ellos, sino que confirmara una vez más que se encontraba en una relación sentimental, aunque nunca ha mostrado a su novia en redes sociales.

¿Quién es la actual novia de Cris Valencia?

Cris Valencia aún no ha confirmado la identidad de su nueva pareja sentimental. Sin embargo, según comentarios que rondan en redes sociales, se trataría de una joven influenciadora paisa que también se mueve en la industria musical como DJ profesional.

Nueva ilusión de Cris Valencia sorprende por su parecido con Yana Karpova
Cris Valencia reaparece con nueva novia y su parecido con Yana Karpova impacta. (Foto Canal RCN).

La joven, identificada como Gaudalupe, avivó los rumores luego de que, en sus recientes publicaciones, se pudieran ver comentarios de Cris Valencia en los que expresaba: “esta mujer es mi vida”.

Artículos relacionados

Sin embargo, ambas personalidades del mundo digital no han hecho un pronunciamiento oficial que compruebe que se encuentran en una relación sentimental, y que no se trata de una simple amistad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cris Valencia ya no se esconde: mostró por fin a su nueva novia en redes Talento nacional

Cris Valencia ya no se esconde: así presentó a su nueva novia en redes

Cris Valencia sorprendió a todos al dejar ver por primera vez a la mujer que se ganó su corazón, y no dudó en presumirla en redes.

Aida Victoria Merlano le contestó a seguidor que la llamó destruida Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano le contestó a seguidor que le dijo destruida: “me quieren acabar”

Aida Victoria Merlano no dudó en contestarle a un seguidor que le dijo “destruida”, luego de reaparecer en redes sociales.

Así le habría respondido La Segura a Yina Calderón tras polémicos comentarios. La Segura

La Segura le habría enviado indirecta a Yina Calderón tras reciente polémica: ¿qué dijo?

Tras los controversiales comentarios de Yina Calderón, La Segura le habría respondido con audio viral en redes sociales.

Lo más superlike

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

La cantante mexicana inició sus festejos de cumpleaños con un detalle sorpresa durante un vuelo privado.

Falcao responde si entraría a MasterChef Celebrity. Falcao

Falcao revela si se le mediría o no a entrar a MasterChef Celebrity y sorprende con su respuesta

Louis Tomlinson rompió el silencio tras varios meses de la muerte de Liam Payne. Talento internacional

Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura