La polémica entre Cris Pasquel y Juliana Calderón está lejos de apagarse. Todo comenzó el 24 de junio de este año, cuando Juliana conocida por su presencia en redes sociales y por ser hermana de Yina Calderón, arremetió contra Pasquel por una supuesta demanda hacia Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña.

Cris Pasquel desmiente las declaraciones de Juliana Calderón en su contra. (Foto Canal RCN)

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Juliana Calderón Sobre Cris Pasquel?

Con tono irónico, Juliana Calderón cuestionó la legitimidad de la acción legal asegurando que Cris Pasquel realizaba contenido polémico en sus plataformas.

“Si usted pide respeto, primero debe dárselo usted mismo”, dijo Juliana Calderón en su video.

¿Cómo le respondió Cris Pasquel a Juliana Calderón tras sus declaraciones?

En una reciente conversación en su programa radial de MIX, Cris Pasquel rompió el silencio y aclaró que nunca hubo demanda formal, sino que bastó con un comunicado público para que cesaran las declaraciones en su contra.

Pasquel también se refirió al video que Juliana Calderón le dedicó hablando de leyes y temas legales, según sus palabras, Juliana hasta se inventó una ley.

“No tiene ninguna validez”, dijo Cris Pasquel en su programa.

En ese video, Juliana Calderón argumentó que Cris Pasquel no podía exigir respeto debido al tipo de contenido que produce, el cual lo calificó como “Obscen*”.

Además, habló de su desconcierto ante el hecho de que Juliana, siendo profesional en derecho, lo ha juzgado públicamente y, para completar, le haya ofrecido un “Traque”, una expresión colombiana que hace referencia a un golpe.

¿Realmente hubo una demanda de Cris Pasquel contra La Toxi Costeña?

Pasquel también negó rotundamente que esté intentando “colgarse de la fama” de La Toxi Costeña, como insinuó Juliana.

Las declaraciones de ambos siguen avivando la controversia en las redes sociales, donde sus seguidores toman partido. Mientras unos defienden la postura crítica de Juliana, otros aplauden la forma calmada en la que Cris Pasquel maneja el asunto.

Cris Pasquel respondió a las declaraciones de Juliana Calderón sobre su enfrentamiento con La Toxi Costeña. (Foto Canal RCN)

Aunque la polémica con Juliana Calderón ha generado opiniones divididas entre los internautas, Pasquel insiste en que el respeto debe ser mutuo, sin importar las diferencias.

Este caso deja entre ver que, en el mundo de la farándula, los límites entre la crítica y el ataque personal son difusos y cada palabra cuenta.