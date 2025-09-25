Conrado Osorio, actor de A corazón abierto, fue operado de urgencia en su lucha contra el cáncer

El actor Conrado Osorio ha sido tendencia en las últimas horas tras conocerse que recientemente fue sometido a una cirugía de urgencia en su lucha contra un cáncer.

¿Cuál fue la cirugía que le hicieron al actor Conrado Osorio?

El actor de 48 años, recordado por su participación en producciones del Canal RCN como Correo de inocentes, A corazón abierto, La Ley del corazón y Tres Caínes lleva más de dos años luchando contra un cáncer de colón.

Conrado Osorio ha compartido abiertamente a través de sus redes sociales todo su proceso y los tratamientos que ha tenido en su lucha contra su enfermedad, como sus cinco ciclos de quimioterapia, hospitalizaciones y una reciente operación.

El actor reveló recientemente que tuvo que ser sometido a una delicada cirugía tras presentar algunas complicaciones derivadas de su enfermedad.

Conrado Osorio contó que fue hospitalizado y operado para salvar su único riñón en medio de su batalla contra el cáncer.

Conrado Osorio reveló que fue sometido a cirugía de urgencia. (Foto Freepik)

¿Cómo está la salud del actor Conrado Osorio tras su cirugía?

Conrado Osorio compartió un revelador video en redes sociales en donde suma más de 12.000 seguidores en el que relató que recientemente sufrió una hipertermia e inflamación en los pies, lo que lo obligó a acudir a urgencias.

La semana pasada me vine al centro oncológico, me dio una hipertermia y se me venían inflamando los pies, me tuve que ir por urgencias y me hospitalizaron.

Allí le practicaron una nefrostomía con el fin de salvar su riñón izquierdo, ya que vive desde siempre con un solo órgano funcional.

Yo he vivido toda mi vida con un solo riñón, el izquierdo. Me hicieron una nefrostomía para salvar el riñón.

El actor aseguró que tras su cirugía se ha mostrado enfocado en su recuperación y en su fe, la cual lo ha hecho sacar fuerzas durante todos estos años.

No me dejo invadir de las cosas negativas, solo me concentro en estar bien y saber que Dios tiene el remedio. Bendiciones para todos.



Conrado Osorio contó cómo avanza su tratamiento contra del cáncer. (Foto Freepik)

¿Cómo avanza la recuperación del actor Conrado Osorio?

Conrado Osorio les reveló a sus fanáticos en 2023 que había sido diagnosticado con cáncer de colón, una noticia que cambió su vida por completo.

El actor ha revelado que ha tenido que lidiar contra su EPS por algunos de los tratamientos y medicamentos que tienen que suministrarle. Asimismo, Osorio reveló que lleva más de cinco ciclos de quimioterapias lo cual lo ha hecho estar hospitalizado y alejarse de sus redes sociales.