Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Conrado Osorio, actor de A corazón abierto, fue operado de urgencia en su lucha contra el cáncer

El actor reveló que fue hospitalizado y sometido a una delicada cirugía en medio de su lucha contra el cáncer que padece desde 2023.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Conrado Osorio reveló la cirugía que le hicieron
Conrado Osorio reveló detalles de su estado de salud. (Foto Freepik)

El actor Conrado Osorio ha sido tendencia en las últimas horas tras conocerse que recientemente fue sometido a una cirugía de urgencia en su lucha contra un cáncer.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la cirugía que le hicieron al actor Conrado Osorio?

El actor de 48 años, recordado por su participación en producciones del Canal RCN como Correo de inocentes, A corazón abierto, La Ley del corazón y Tres Caínes lleva más de dos años luchando contra un cáncer de colón.

Conrado Osorio ha compartido abiertamente a través de sus redes sociales todo su proceso y los tratamientos que ha tenido en su lucha contra su enfermedad, como sus cinco ciclos de quimioterapia, hospitalizaciones y una reciente operación.

El actor reveló recientemente que tuvo que ser sometido a una delicada cirugía tras presentar algunas complicaciones derivadas de su enfermedad.

Conrado Osorio contó que fue hospitalizado y operado para salvar su único riñón en medio de su batalla contra el cáncer.

Camilla de hospital
Conrado Osorio reveló que fue sometido a cirugía de urgencia. (Foto Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo está la salud del actor Conrado Osorio tras su cirugía?

Conrado Osorio compartió un revelador video en redes sociales en donde suma más de 12.000 seguidores en el que relató que recientemente sufrió una hipertermia e inflamación en los pies, lo que lo obligó a acudir a urgencias.

La semana pasada me vine al centro oncológico, me dio una hipertermia y se me venían inflamando los pies, me tuve que ir por urgencias y me hospitalizaron.

Allí le practicaron una nefrostomía con el fin de salvar su riñón izquierdo, ya que vive desde siempre con un solo órgano funcional.

Yo he vivido toda mi vida con un solo riñón, el izquierdo. Me hicieron una nefrostomía para salvar el riñón.

El actor aseguró que tras su cirugía se ha mostrado enfocado en su recuperación y en su fe, la cual lo ha hecho sacar fuerzas durante todos estos años.

No me dejo invadir de las cosas negativas, solo me concentro en estar bien y saber que Dios tiene el remedio. Bendiciones para todos.

Petrona Martínez fue hospitalizada en Cartagena y su estado de salud ha encendido las alarmas en la música colombiana.

Conrado Osorio contó cómo avanza su tratamiento contra del cáncer. (Foto Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo avanza la recuperación del actor Conrado Osorio?

Conrado Osorio les reveló a sus fanáticos en 2023 que había sido diagnosticado con cáncer de colón, una noticia que cambió su vida por completo.

El actor ha revelado que ha tenido que lidiar contra su EPS por algunos de los tratamientos y medicamentos que tienen que suministrarle. Asimismo, Osorio reveló que lleva más de cinco ciclos de quimioterapias lo cual lo ha hecho estar hospitalizado y alejarse de sus redes sociales.

Gracias a Dios, que es el que me tiene acá y me da todo para que tenga el recurso para poderme tratar y que se haga su santísima voluntad. La famosa metástasis que se estaba buscando en la cervical no salió metástasis.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de Karol G comparte en redes sociales su proceso de recuperación luego de una cirugía estética. Karol G

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, comparte detalles de su intervención estética: ¿qué se hizo?

Veronica Giraldo, hermana de Karol G, se sometió a una intervención estética. Los resultados causan revuelo.

Shakira inaugura escuela en Catatumbo Shakira

Shakira inaugura escuela en Catatumbo: “Hemos demostrado que la educación trae esperanza”

Shakira, junto a su Fundación Pies Descalzos, inauguró una escuela en el Catatumbo para ofrecer educación a jóvenes de la región.

Yina Calderón lanza indirecta a Andrea Valdiri. Yina Calderón

Yina Calderón le envía mensaje a Andrea Valdiri por su enfrentamiento: “Yo no me confiaría tanto”

Yina Calderón le manda indirecta a Andrea Valdiri a través de una historia en Instagram por su encuentro de boxeo.

Lo más superlike

Camilo Cifuentes compartió foto por primera vez Influencers

Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima, sorprendió a sus seguidores con una foto suya al mostrar regalo le dio Dayro Moreno.

Camilo causa revuelo en redes al revelar que tiene cuadros hechos con placenta. Camilo

Camilo revela el recuerdo que tiene del día del nacimiento de sus hijas: ¿de qué se trata?

Siete delantales negros en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Estas celebridades quedaron en riesgo de eliminación

Yaya Muñoz Salud

¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier