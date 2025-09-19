Conductor presenció accidente de La Jesuu y todo quedó grabado en video

La reconocida creadora de contenido caleña Valentina Ruíz, mejor conocida en redes como La Jesuu, sufrió un accidente de tránsito en las últimas horas. La joven influenciadora chocó su automóvil en plena vía, y un conductor presenció el angustiante momento, que quedó registrado en video.

¿Qué se sabe sobre el accidente de tránsito de La Jesuu?

Luego de que La Jesuu compartiera una fotografía de su automóvil completamente destrozado, la creadora de contenido reveló más detalles del accidente.

Según explicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con miles de seguidores, el accidente se produjo debido a las condiciones climáticas y a recientes intervenciones en la vía.

Filtran video que muestra cómo sacaron a La Jesuu de su auto tras accidente. (Foto Canal RCN).

Al parecer, días atrás los organismos encargados de mantener las carreteras habían pintado este tramo para mejorar la experiencia de los conductores, pero no habrían advertido sobre las precauciones necesarias en caso de clima adverso.

Durante su recorrido, que estuvo marcado por cambios climáticos, el automóvil de La Jesuu se patinó y chocó contra una pequeña montaña, lo que le provocó una lesión y dejó el vehículo completamente destrozado.

¿Qué se ve en el video del accidente de La Jesuu grabado por un testigo?

Ahora bien, luego de que la creadora de contenido revelara por medio de sus redes sociales oficiales lo que había sucedido, por estas mismas plataforma surgió un inesperado video grabado por un conductor en el que registró el accidente desde otra perspectiva.

La Jesuu sufrió accidente de tránsito y generó preocupación entre sus seguidores. Foto | Canal RCN.

En el video compartido en TikTok por esta persona se puede apreciar cómo La Jesuu se encontraba angustiada y preocupada mientras hablaba con el personal médico que llegó a atenderla tras el choque, mientras también se encontraba La Abuela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y su hijo.

Aunque el video no corresponde al momento exacto en el que ocurrieron los hechos sí dejó en evidencia cómo fue la atención que La Jesuu recibió momentos después de vivir este gran susto.

Por el momento se desconoce cómo avanza la recuperación de La Jesuu, quien fue trasladada a un centro médico para que revisaran la lesión ocasionada en su pie, y descartar cualquier otro g*lpe.