Con tono honesto, Yina Calderón aconseja: “No sean como yo, estudien” | VIDEO
Yina Calderón se sinceró en torno a quienes anhelan seguir sus pasos y sorprendió su directa respuesta.
Yina Calderón apareció en un programa en el que le pidieron que diera un consejo para aquellas personas que quieren seguir sus pasos. La respuesta de la empresaria de fajas asombró, pues manifestó que ser ella no es una tarea fácil.
¿Cómo Yina Calderón logra ser polémica en redes sociales?
Yina Calderón, quien lleva años en redes sociales y suele ser centro de escándalos, ha tenido que aguantarse distintos tratos. Además, le han inhabilitado varias cuentas de Instagram, pero, aun así, se mantiene vigente.
Una de las estrategias de la influencer para dar de qué hablar es criticar a sus colegas; de hecho, hasta ha tachado a sus propios familiares. Entonces, dio un directo consejo para quienes quieren seguir sus pasos.
¿Cuál es el consejo de Yina Calderón para los que quieren ser como ella?
En conversación con la propuesta de 'Mi semana TV', la exparticipante de La casa de los famosos Colombia comunicó que una cosa es dedicarse al mundo de la creación de contenido digital y otra mucho más diferente a lo que ella hace.
"Si se quieren dedicar a lo que yo me dedico, o sea, estar en mi lugar, mejor no lo hagan. La vida que yo llevo de polémicas, peleas, conflictos, es una vida que si no la sabes manejar, es una vida que te puede llevar a la d3presión, a sentirte vacío... Toca tener mucha fuerza mental para poder vivir así", confesó Yina Calderón.
De manera conjunta, la empresaria relató que en vez de tener una vida de escándalos como la suya, es mejor estudiar y formarse. Por lo tanto, el tema de ser influencer se podría tomar, pero como un pasatiempo.
¿Qué opina Yina Calderón de la gente que la quiere?
No obstante, vale mencionar que así como Yina Calderón tiene un significativo grupo de detractores, también hay quienes la apoyan y defienden por su historia de vida.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
"No se trata que yo piense que no me quieren, pero es mejor que te metas eso a la cabeza porque cuando te sientes confiado y cuando te sientes en tu lugar de confort no vas a seguir creciendo... Es mejor que pienses que la gente no te quiere para que no te dé tan duro el 4taque... Yo más bien voy un paso adelante", concluyó.