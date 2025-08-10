Con fotos de su niñez, así celebró Lina Tejeiro su cumpleaños

La actriz Lina Tejeiro celebró su cumpleaños con una tierna publicación en la que incluyó fotografías de su niñez.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Cómo celebró Lina Tejeiro su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que mostró fotos de su niñez, adolescencia y de al actualidad para agradecerse por todo lo que ha vivido y lo que ha sido a lo largo de los años.

Gracias vida por cada Lina que he sido, por la niña que soñaba, la joven que se caía y se levantaba, la mujer que sigue creciendo y aprendiendo. Gracias por las versiones que ya no soy y que ya no están, pero dejaron en mí lo mejor", escribió en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

También agradeció por la vida, por sus padres, sus hermanos, sus amigos y por el amor que recibe de todos sus seguidores a diario.

"Hoy abrazo mi historia, mi evolución y mi presente. Hoy celebro mi vida", añadió.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina y Juliana Calderón le hacen fuerte advertencia a la Jesuu

¿Cómo reaccionaron sus fanáticos tras su celebración de cumpleaños?

Miles de admiradores de la actriz la llenaron de halagos por su belleza y de felicitaciones por cumplir un año más de vida.

Otros aprovecharon para pedirle que regrese a las redes sociales y comparta contenido con ellos como solía hacerlo antes, pues recordemos que la actriz ha estado un poco alejada de las plataformas digitales, según confesó porque no ha estado del todo bien emocionalmente y no se siente tan conectada con dichas aplicaciones.

La actriz ha estado publicando una que otra publicación muy puntual, pero ya no registra su día a día como tenía acostumbrado a sus fanáticos, por lo que, estos siguen a la expectativa de cuando pueda volver a cautivarlos con su contenido de rutina.

Por ahora, la actriz sigue celebrando un año más de vida junto a sus seres queridos y trabajando en su emprendimiento de productos de belleza para mujeres y en sus respectivos proyectos, con los que espera seguir deleitando a todos con su talento.