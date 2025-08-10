Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Con fotos de su niñez, así celebró Lina Tejeiro su cumpleaños

La actriz Lina Tejeiro celebró su cumpleaños y reveló mensaje pese a estar alejada de las redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Lina Tejeiro de cumpleaños
Lina Tejeiro festejó un año más de vida/Canal RCN

La actriz Lina Tejeiro celebró su cumpleaños con una tierna publicación en la que incluyó fotografías de su niñez.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Lina Tejeiro su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que mostró fotos de su niñez, adolescencia y de al actualidad para agradecerse por todo lo que ha vivido y lo que ha sido a lo largo de los años.

Lina Tejeiro en su cumpleaños

Gracias vida por cada Lina que he sido, por la niña que soñaba, la joven que se caía y se levantaba, la mujer que sigue creciendo y aprendiendo. Gracias por las versiones que ya no soy y que ya no están, pero dejaron en mí lo mejor", escribió en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

También agradeció por la vida, por sus padres, sus hermanos, sus amigos y por el amor que recibe de todos sus seguidores a diario.

"Hoy abrazo mi historia, mi evolución y mi presente. Hoy celebro mi vida", añadió.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron sus fanáticos tras su celebración de cumpleaños?

Miles de admiradores de la actriz la llenaron de halagos por su belleza y de felicitaciones por cumplir un año más de vida.

Lina Tejeiro cumple un año más de vida

Otros aprovecharon para pedirle que regrese a las redes sociales y comparta contenido con ellos como solía hacerlo antes, pues recordemos que la actriz ha estado un poco alejada de las plataformas digitales, según confesó porque no ha estado del todo bien emocionalmente y no se siente tan conectada con dichas aplicaciones.

La actriz ha estado publicando una que otra publicación muy puntual, pero ya no registra su día a día como tenía acostumbrado a sus fanáticos, por lo que, estos siguen a la expectativa de cuando pueda volver a cautivarlos con su contenido de rutina.

Por ahora, la actriz sigue celebrando un año más de vida junto a sus seres queridos y trabajando en su emprendimiento de productos de belleza para mujeres y en sus respectivos proyectos, con los que espera seguir deleitando a todos con su talento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lily Díaz arremetió contra Dayana Jaimes Dayana Jaimes

Lily Díaz reveló audios que le envió Dayana Jaimes sobre presunta infidelidad con su exesposo

"Yo sí soy una dama": Lily Díaz rompió el silencio sobre la presunta infidelidad de su excuñada, Dayana Jaimes, con su exesposo Evelio Escorcia.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón explota contra Valentino Lázaro y advierte con publicar una llamada comprometedora

Yina Calderón de despachó contra Valentino Lázaro a quien además de acusó de mentiroso por inventar un rumor sobre ella y Melissa Gate.

Yina Calderón y Melissa Gate Yina Calderón

Yina Calderón arremetió contra Melissa Gate, así le contestó

La empresaria Yina Calderón reaccionó a respuesta de Melissa Gate y volvería a generar rivalidad.

Lo más superlike

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Luis Fernando Hoyos asombró por la forma en la que recibió la noticia de ponerse delantal negro en MasterChef. "Me da piedra", dijo.

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

Louis Tomlinson rompió el silencio tras varios meses de la muerte de Liam Payne. Talento internacional

Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura