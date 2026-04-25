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Comparten emotivo mensaje de exreina de belleza que perdió la vida en graves condiciones

Un emotivo mensaje ha generado múltiples reacciones en redes sociales tras la muerte de una exreina de belleza.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan emotivo mensaje de exreina de belleza que ha generado gran conmoción en redes
Revelan emotivo mensaje de exreina de belleza que ha generado gran conmoción en redes. (Foto Freepik).

En medio de la conmoción por su fallecimiento, en redes sociales comenzó a circular un emotivo mensaje publicado tiempo atrás por la exreina de belleza Carolina Flores Gómez que perdió la vida en graves condiciones, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

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¿Cuál es el emotivo mensaje de la fallecida exreina de belleza Carolina Flores Gómez?

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un corto audiovisual en el que se ve a la exreina de belleza Carolina Flores Gómez disfrutando de un día soleado junto a su esposo y su pequeño hijo, de apenas meses de nacido.

Sale a la luz video que mostraría últimos segundos de exreina en su vivienda
Sale a la luz video que mostraría últimos segundos de exreina en su vivienda. (Foto referencia Freepik).

El emotivo video, que habría sido tomado de sus propias redes sociales, donde acumulaba una gran cantidad de seguidores, ha llamado la atención por la frase que lo acompaña. En él, Flores mencionaba que durante mucho tiempo había tenido miedo de formar una familia.

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“¿A esto le tenía tanto miedo?”, se lee en el audiovisual, en el que la joven exreina corre hacia los brazos de su esposo, quien en ese momento sostiene a su hijo para abrazarlos.

En medio de la difusión del audiovisual, el mensaje ha generado reacciones en redes sociales por la forma en la que refleja el cambio de perspectiva de la exreina frente a la idea de formar una familia y el momento que compartía junto a sus seres queridos antes de su trágica muerte.

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¿Cómo falleció la exreina de belleza Carolina Flores Gómez?

La exreina de belleza Carolina Flores Gómez falleció en circunstancias que continúan bajo investigación en Ciudad de México, según reportes de medios internacionales.

La joven, de 27 años, fue encontrada sin vida el pasado 15 de abril dentro de su apartamento ubicado en la III Sección de la colonia Polanco. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, la causa del fallecimiento estaría relacionada con un impacto de arma de fuego en la cabeza.

¡Sentido luto en el entretenimiento! Falleció exreina de belleza en graves condiciones: ¿quién fue?
¿Quién fue la reconocida exreina de belleza que falleció en las últimas horas? | Fotos: Freepik

Sin embargo, el caso ha generado dudas entre los investigadores debido a inconsistencias en los testimonios. Personal de seguridad del edificio señaló que durante la noche de los hechos no se escucharon ruidos ni detonaciones que alertaran sobre una situación irregular.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene la investigación abierta y tiene bajo observación a las dos personas adultas que se encontraban en el lugar en ese momento: Alejandro, esposo de la víctima, y Erika María, madre del hombre, quien figura como señalada dentro del proceso.

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