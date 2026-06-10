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Claudia Serrato conmueve con su última historia antes de su procedimiento contra el cáncer

Claudia Serrato compartió una última historia horas antes de su procedimiento médico contra el cáncer, causando conmoción.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Claudia Serrato tocó el corazón de sus seguidores con emotiva publicación
Claudia Serrato compartió un mensaje lleno de fortaleza antes de su procedimiento. (Foto: Freepik)

En los últimos días de marzo, Claudia Serrato, mánager de talentos como Lina Tejeiro y Tuto Patiño, reveló en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de seno y desde entonces, ha compartido con sus seguidores los detalles de este proceso.

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La mujer ha contado cómo se enteró de que estaba padeciendo de esta triste enfermedad, misma que le habría arrebatado la vida a su mamá hace un tiempo.

Por eso, ha contado con mucha fuerza y determinación cómo han sido sus días desde que descubrió el cáncer en su cuerpo, pues ella misma notó algo extraño mientras se duchaba y allí se alertó.

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Inmediatamente sintió algo en uno de los pechos, recurrió al médico, quien le dio la lamentable noticia, pues fue algo raro para ellos, ya que pocos meses atrás, el examen le había salido bien.

De hecho, la mánager de talentos está este 10 de junio en su primera intervención contra la enfermedad, pues le estarían haciendo la respectiva mastectomía.

La última historia de Claudia Serrato antes de su procedimiento
Claudia Serrato tocó el corazón de sus seguidores con emotiva publicación. (Foto: Freepik)

¿Cuál fue la historia de Claudia Serrato antes de su intervención contra el cáncer?

En horas de la mañana de este miércoles, Claudia Serrato compartió una conmovedora historia en sus redes sociales, justo antes de su intervención médica en el pecho, para precisamente eliminar el tejido que estaría afectando su salud.

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En la historia compartida, Claudia puso una foto del amanecer y un gran mensaje sobre este día: “un día de Victoria”, escribió.

Además, añadió que estaba confiada y con gratitud por las oraciones y el cariño que ha recibido, además de tranquila porque Dios está con ella.

Claudia Serrato compartió un mensaje lleno de fortaleza antes de su procedimiento
La última historia de Claudia Serrato antes de su procedimiento. (Foto: Freepik)

¿Cuáles son los detalles que ha contado Claudia Serrato sobre su enfermedad?

Claudia Serrratato ha estado muy activa en sus redes, contando con detalles cómo ha vivido este complicado momento en su vida.

Precisamente cuando supo que le harían la mastectomía, la mánager de talentos rompió en llanto al contar que para ella no es fácil esta situación, pero que aún así confía en Dios.

Además, reveló que le han hecho varios procedimientos médicos para descartar que otras partes de su cuerpo tengan este mal, pero para su bendición, todo le ha salido bien.

Por ahora, queda esperar cómo avanza su salud tras la mastectomía, mientras revela los detalles de los resultados de cómo le fue.

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