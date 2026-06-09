Claudia Serrato se quebró antes de su operación y conmovió a sus redes: "manifestación del cielo"

Claudia Serrato volvió a aparecer en sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo se siente a pocas horas de someterse al procedimiento médico con el que busca enfrentar el cáncer de mama que le fue diagnosticado hace algunos meses.

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La también mánager de Lina Tejeiro se mostró visiblemente conmovida al hablar de las emociones que ha experimentado antes de la intervención y agradeció el apoyo que ha recibido por parte de familiares, amigos y seguidores durante este proceso.

Claudia Serrato se mostró visiblemente afectada antes de su operación y conmovió a sus seguidores (Foto freepik)

¿A qué procedimiento se someterá Claudia Serrato?

Hace algunos meses, Claudia Serrato reveló públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama y que, tras varias consultas médicas, exámenes, biopsias y valoraciones especializadas, tomó junto a su equipo médico una importante decisión.

Según explicó, los especialistas determinaron que lo más conveniente era realizar una mastectomía en su seno derecho como parte del tratamiento.

Asimismo, contó que los estudios realizados confirmaron que el seno izquierdo se encuentra completamente sano, por lo que no será necesario intervenirlo quirúrgicamente.

La operación de Claudia Serrato está programada para este 10 de junio, por lo que decidió hablar sobre sus sentimientos previos a la intervención.

El emotivo mensaje de Claudia Serrato antes de su operación conmovió a sus seguidores (Foto freepik)

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¿Qué dijo Claudia Serrato antes de su cirugía?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Claudia confesó que los últimos días han sido especialmente difíciles desde el punto de vista emocional.

La mánager aseguró que vivió un fin de semana cargado de ansiedad y que fue particularmente retador, ya que el encierro terminó afectando su estado de ánimo.

Sin embargo, explicó que ha intentado mantenerse en calma y concentrarse en la alegría que siente al pensar que, con la ayuda de Dios, el cáncer dejará de estar presente en su vida.

Durante su mensaje también reconoció que ha llorado mucho y que cualquier manifestación de cariño la conmueve profundamente.

En medio de la conversación ocurrió un hecho que llamó su atención: mientras hablaba sobre el apoyo que ha recibido, una pluma cayó cerca de ella.

Claudia contó que interpretó ese momento como una señal de los ángeles, pues aseguró ser una persona muy creyente y tener una conexión especial con este tipo de símbolos.

Finalmente, agradeció a todas las personas que la han acompañado con mensajes, oraciones y gestos de apoyo, incluyendo a quienes han encendido velas por su pronta recuperación.