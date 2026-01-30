Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón y Maleja Restrepo se reúnen y dejan inesperado mensaje: "Relájate y disfruta"

Claudia Bahamón y Maleja Restrepo compartieron una jornada de buceo y un jocoso mensaje que sorprendió en redes sociales.

Claudia Bahamón y Maleja Restrepo sorprenden.
Claudia Bahamón y Maleja Restrepo sorprenden al encontrarse en el mar. (Fotos Canal RCN)

Las presentadoras Claudia Bahamón y Maleja Restrepo sorprendieron al reunirse en el mar y dejar un inesperado mensaje antes de bucear.

Claudia Bahamón y Maleja Restrepo dejan curioso mensaje.
Claudia Bahamón y Maleja Restrepo dejan curioso mensaje tras encontrarse en Providencia. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué se reunieron Maleja Restrepo y Claudia Bahamón en Providencia?

En sus historias de Instagram, Maleja dijo que quería darle otra oportunidad al buceo porque cuando lo hizo unos años atrás no se sintió tan cómoda.

Por eso, esta vez decidió realizar esa actividad acuática en compañía de su amiga Claudia Bahamón, a quien considera una experta en la materia.

Maleja le pregunta a Claudia cuáles son las recomendaciones antes de estar bajo el mar.

¿Qué mensaje le da Claudia Bahamón a Maleja Restrepo?

Claudia le dice que lo más importante es disfrutar y relajarse. Maleja, con su estilo despreocupado, lanza un comentario sobre soltar una parte específica del cuerpo, lo que desata la risa de Claudia, que incluso complementa el jocoso apunte diciendo que toca amarrarlo bien porque de pronto se lo come un pez.

“Vinimos a bucear con la reina del océano”, expresó Maleja Restrepo en su publicación.

El video generó una ola de comentarios por este particular junte y por lo divertidas que pueden ser fuera de sus roles profesionales.

Además, en otra de sus historias, Maleja mostró que también estaban acompañados del cantante colombiano Santiago Cruz, en lo que parece una actividad en pro del medio ambiente.

En medio de estas publicaciones, Maleja Restrepo también ha venido compartiendo un aspecto más personal de su vida.

La presentadora reveló que ha sentido una conexión espiritual con su padre fallecido. Según sus palabras, él se le apareció en un sueño y le pidió que rezara el rosario todas las noches.

Aunque confesó que no es muy religiosa, decidió seguir la indicación de su padre en el sueño y desde entonces ha encontrado alivio en esa práctica.

Maleja ha relatado que este hábito le ha permitido sentirse más tranquila y acompañada, y lo ha compartido de manera constante en sus redes sociales.

Esta faceta espiritual se suma a la imagen fresca y espontánea que mostró junto a Claudia Bahamón en el mar, dejando ver que su vida está marcada tanto por la diversión como por la búsqueda de paz interior.

Claudia Bahamón y Maleja Restrepo se encuentran.
Claudia Bahamón y Maleja Restrepo se encuentran para bucear. (Fotos Canal RCN)
