Claudia Bahamón apareció muy bien acompañada de un galán de la televisión colombiana, ¿quién es?

Hablar de una de las presentadoras colombianas más populares implica mencionar a la conductora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón.

¿Por qué Claudia Bahamón es tan famosa en redes sociales?

Al ser Claudia Bahamón de las más seguidas en redes sociales, pues en tan solo su perfil oficial de Instagram supera los cinco millones de seguidores, cada vez que hace una publicación se convierte en un contenido que da para hablar.

En efecto, la host de TV subió unas nuevas fotografías en las que, aparte de derrochar belleza, llamó la atención porque en algunas se encuentra acompañada de un reconocido actor de televisión; de hecho, es considerado como uno de los más simpáticos del país.

Claudia Bahamón es considerada como una de las más bellas en Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Quién es el actor con el que Claudia Bahamón apareció en Nueva York?

El actor que apareció junto a Claudia Bahamón es nada más y nada menos que Carlos Torres. Según lo que se puede observar, ambos compartieron de un evento en Nueva York.

Cada uno, con su estilo, conquistó a los usuarios digitales; Claudia Bahamón, lució un vestido dorado lleno de lentejuelas; Carlos Torres, un conjunto formal-casual.

Carlos Torres cuando actuó en La nieta elegida | Foto del Canal RCN.

"Nueva York siempre sabe cómo encender el alma. ¡Qué noche tan mágica!", escribió Claudia Bahamón.

¿Con qué talento internacional estuvo Claudia Bahamón en Nueva York?

Efectivamente, Claudia Bahamón estuvo junto a Carlos Torres en el evento de una marca de cerveza. Ambos llegaron hasta Nueva York y, como si fuese poco, estuvieron con otros rostros de talla internacional, como lo son David Beckham, Nick Jonas y demás.

"Estuvimos entre amigos maravillosos, comida deliciosa y encuentros inesperados con almas brillantes como David Beckham, Sharapova, Nick Jonas y tantos más, confirmé que lo más poderoso que llevamos no es la fama ni el brillo exterior... es la sencillez del corazón", complementó la presentadora de MasterChef.

Con las fotografías, algunos empezaron a comentar que Claudia se veía muy bien al lado de Carlos, pero ahí tan solo hay una cercana amistad, tal como lo especificó la talentosa mujer de la farándula.

Además, se pueden interpretar mensajes en los que consignaron que Claudia Bahamón transmite una gran aura y energía, también fue calificada como un "orgullo nacional".