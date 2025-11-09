Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón apareció muy bien acompañada de un galán de la televisión colombiana, ¿quién es?

Claudia Bahamón estuvo al lado de uno de los actores que es considerado de los más simpáticos en el país. "¡Qué noche!", escribió.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Bahamón
Claudia Bahamón apareció muy bien acompañada de un galán de la televisión colombiana | Foto del Canal RCN.

Hablar de una de las presentadoras colombianas más populares implica mencionar a la conductora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón.

¿Por qué Claudia Bahamón es tan famosa en redes sociales?

Al ser Claudia Bahamón de las más seguidas en redes sociales, pues en tan solo su perfil oficial de Instagram supera los cinco millones de seguidores, cada vez que hace una publicación se convierte en un contenido que da para hablar.

Artículos relacionados

En efecto, la host de TV subió unas nuevas fotografías en las que, aparte de derrochar belleza, llamó la atención porque en algunas se encuentra acompañada de un reconocido actor de televisión; de hecho, es considerado como uno de los más simpáticos del país.

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón es considerada como una de las más bellas en Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Quién es el actor con el que Claudia Bahamón apareció en Nueva York?

El actor que apareció junto a Claudia Bahamón es nada más y nada menos que Carlos Torres. Según lo que se puede observar, ambos compartieron de un evento en Nueva York.

Cada uno, con su estilo, conquistó a los usuarios digitales; Claudia Bahamón, lució un vestido dorado lleno de lentejuelas; Carlos Torres, un conjunto formal-casual.

Carlos Torres
Carlos Torres cuando actuó en La nieta elegida | Foto del Canal RCN.

"Nueva York siempre sabe cómo encender el alma. ¡Qué noche tan mágica!", escribió Claudia Bahamón.

¿Con qué talento internacional estuvo Claudia Bahamón en Nueva York?

Efectivamente, Claudia Bahamón estuvo junto a Carlos Torres en el evento de una marca de cerveza. Ambos llegaron hasta Nueva York y, como si fuese poco, estuvieron con otros rostros de talla internacional, como lo son David Beckham, Nick Jonas y demás.

Artículos relacionados

"Estuvimos entre amigos maravillosos, comida deliciosa y encuentros inesperados con almas brillantes como David Beckham, Sharapova, Nick Jonas y tantos más, confirmé que lo más poderoso que llevamos no es la fama ni el brillo exterior... es la sencillez del corazón", complementó la presentadora de MasterChef.

 

Con las fotografías, algunos empezaron a comentar que Claudia se veía muy bien al lado de Carlos, pero ahí tan solo hay una cercana amistad, tal como lo especificó la talentosa mujer de la farándula.

Artículos relacionados

Además, se pueden interpretar mensajes en los que consignaron que Claudia Bahamón transmite una gran aura y energía, también fue calificada como un "orgullo nacional".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña y Karina García La toxi costeña

Así respondió la Toxi Costeña a quien le dijo que se viste como Karina

La Toxi Costeña reaccionó luego de que le dijeran que se viste igual que su excompañera Karina García.

Paola Jara y Jessi Uribe Paola Jara

Así fue el baby shower de Emilia, la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe celebraron por todo lo alto la pronta llegada de su hija Emilia.

Raúl Ocampo, Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado contestó si es "amiga con derechos" del actor Raúl Ocampo

Valentina Taguado aclaró la duda de la relación que ella tiene con Raúl Ocampo.

Lo más superlike

Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar ayudó a equipo contrario en MasterChef: Carolina la entendió y Violeta se ofendió

A Valeria Aguilar no le importó la competencia o lo que fuesen a decir sus compañeras de equipo en MasterChef Celebrity.

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda? Belleza

Copenhague, la ciudad que redefine el estilo con enfoque sostenible: ¿la nueva capital de la moda?

Selena Gomez en el estreno mundial de la noche de apertura de "Selena Gomez: My Mind And Me" Selena Gómez

Selena Gomez reveló que padece de una nueva enfermedad como consecuencia del lupus

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos