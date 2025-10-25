Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cirujano de Baby Demoni dio su hipótesis sobre su muerte: ¿pudo atentar contra su vida?

El cirujano de Baby Demoni dio su punto profesional sobre si realmente pudo atentar contra su vida en el estado en que estaba.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Cirujano de confianza de Baby Demoni contó lo que cree que pasó antes de su muerte
Cirujano de Baby Demoni rompe el silencio y revela su hipótesis sobre la misteriosa muerte. (Foto referencia Freepik).

La muerte de Baby Demoni, amiga cercana de Yina Calderón, sigue conmocionando a los internautas por las circunstancias en que ocurrió. Tras varios días de lo sucedido, Ricardo Urazán, médico cirujano encargado de sus recientes procedimientos estéticos rompió el silencio y dio su punto de vista profesional sobre la versión que indica que la influenciadora se quitó la vida al colg4rse de un lazo.

¿Qué dijo el cirujano sobre la forma en la que Baby Demoni habría atentado contra su vida?

En entrevista con un medio digital, Ricardo Urazán, médico cirujano de confianza de las hermanas Calderón, fue el encargado de intervenir estéticamente a Baby Demoni una semana antes de que falleciera. Por esta razón fue consultado sobre la versión que indica que la joven de 27 años se habría quitado la vida con ayuda de un lazo amarrado al techo de su casa, teniendo en cuenta el delicado estado en el que se encontraba por su recuperación.

así fue hallado el cuerpo sin vida de Baby Demoni
El estremecedor estado en que encontraron a Baby Demoni. (Foto referencia Freepik).

Ante esto, Urazán explicó que, médicamente, esto era imposible debido a los procedimientos recientes que se habían realizado en su cuerpo. Incluso afirmó que la joven no podía levantar los brazos más allá de la altura de sus hombros, lo que haría inviable que ella misma tomara un lazo, lo amarrara y luego lo colocara en su cuello.

“Desde mi opinión científica, es muy complicado que ella hubiera podido levantar los brazos para coger un lazo. O sea, para apretarse… No veo cómo es posible. No sé si ella era tan fuerte que lo pudo haber hecho, es que el dolor no la hubiera dejado”.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Baby Demoni?

Vale la pena destacar que Robin Alexis Parra, mejor conocido como La Fresa más Nea y considerado el mejor amigo de Baby Demoni, reveló que la influenciadora fue encontrada en su casa inconsciente, luego de haber supuestamente tomado un lazo para ahorc4arse tras una fuerte discusión con su pareja sentimental, Miguel Ángel López, conocido como Samor One.

Salen a la luz audios que envió 'Baby Demoni' a su amigo la noche en que murió
Amigo de 'Baby Demoni' revela audios que le envió la influencer la noche en que murió. (Foto: Freepik)

La Fresa explicó que Baby Demoni alcanzó a ser trasladada a un hospital para recibir la atención médica necesaria, pero no logró sobrevivir, ya que en el transcurso de las horas sufrió dos paros cardiorrespiratorios que terminaron con su vida.

