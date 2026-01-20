Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ciro Quiñonez cambió de look tras polémica con Giovanny Ayala: así luce ahora

Ciro Quiñonez se hizo cambio de look que muchos interpretaron como un mensaje silencioso tras la polémica con Giovanny Ayala.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ciro Quiñonez sorprende con radical cambio de look tras polémica con Giovanny Ayala
Ciro Quiñonez sorprende con radical cambio de look tras polémica con Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN | Freepik).

Luego de la polémica que se generó en redes sociales por las críticas de Giovanny Ayala por lo sucedido en el homenaje a Yeison Jiménez, Ciro Quiñonez volvió a ser tema de conversación, pero esta vez por mostrar un cambio de look que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre Ciro Quiñonez y varios colegas que participaron en el homenaje a Yeison Jiménez?

Horas después de realizarse el homenaje a Yeison Jiménez y su equipo en el Movistar Arena de Bogotá, Giovanny Ayala se pronunció en redes sociales. Allí no solo explicó por qué no asistió al evento, sino que también cuestionó la actitud de algunos colegas, entre ellos Ciro Quiñonez, con quien ha tenido varias diferencias.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Yeison Jiménez fue recordado por Ciro Quiñonez. Foto | Canal RCN.

Según Ayala, Quiñonez habría mostrado una actitud inapropiada al intentar, a su juicio, llamar la atención en medio de un momento que debía ser de dolor y respeto. Además, se refirió al look que el artista llevaba en ese momento, el cual incluía un mechón plateado en la parte frontal del cabello, imagen que recientemente cambió.

Durante su mensaje, Ayala afirmó que la escena parecía una feria de carnavales de Barranquilla y criticó lo que consideró una búsqueda de protagonismo, con comentarios sobre saltos, gestos exagerados y la intención de hacerse notar ante el público.

“Parecía una feria de carnavales de barranquilla… Uno de mechoncito aquí saltando y saltando, por Dios qué es esto, buscando protagonismo, buscando cómo que la gente diga: ¡Estoy con la rosca!”

¿Cuál fue el cambio de look que se realizó Ciro Quiñonez tras la polémica con Giovanny Ayala?

Durante una reciente aparición en redes sociales quedó en evidencia que Ciro Quiñonez decidió cambiar su look. No obstante, este cambio estaría relacionado con la imagen que buscaba proyectar en el video musical de ‘Un aventurero en el cielo’, canción que escribió junto a varios artistas del género en honor a Yeison Jiménez y que fue grabada el pasado fin de semana.

En el audiovisual se puede ver a Luis Alfonso y Jhonny Rivera comentando sobre el color del cabello de Ciro, momento en el que este último pregunta si no se suponía que fuera blanco.

