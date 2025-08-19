Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cintia Cossio ya tuvo a su bebé?, esto dijo tras rumores

La influenciadora Cintia Cossio reaccionó luego de que sus seguidores aseguraran que ya dio a luz.

Gisseth Beltrán García

La influenciadora Cintia Cossio aclaró a sus millones de fanáticos los rumores de que ya habría dado a luz a su segundo hijo Lucca, fruto de su relación con el creador de contenido Jhoan López, padre también de su hijo mayor Thiago.

¿Cintia Cossio ya dio a luz a su segundo bebé?

La creadora de contenido compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi ocho millones de seguidores, que ya tiene listo el cuarto del pequeño, el cual quedó mejor de lo que pensaba.

"Quedó muchísimo más espectacular de lo que estaba en mi mente", señaló.

Tras su publicación, logró varias reacciones de sus seguidores, quienes le señalaron que ya sabían que ella había dado a luz y no había querido revelarlo.

Recordemos que, estas especulaciones se dan luego de que a finales de julio compartiera unas fotografías en embarazo destacando que eran sus últimos días con su bebé en su pancita, además de que guardara sus primeros seis meses de embarazo en total secreto.

¿Cómo reaccionó Cintia Cossio a rumores de que ya tuvo su bebé?

La paisa reveló a sus millones de fanáticos los mensajes que recibió y habría desmentido las especulaciones de que ya dio a luz a su segundo hijo.

"Ay, pero que famita la que me gané entre ustedes por andar ocultando las cosas jajajajajaja", escribió.

Cabe destacar que, la influenciadora ha asegurado en sus redes sociales que ha tenido un embarazo tranquilo, sin mayores complicaciones ni síntomas notorios.

Sus seguidores confían en que también compartirá imágenes del nuevo integrante de la familia, tal como lo ha hecho con su hijo mayor Thiago, aunque siempre manteniendo cierta discreción sobre algunos aspectos de su vida personal.

Mientras tanto, ella continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en sus redes sociales con sus particulares ocurrencias, además de varios momentos junto a su hermano Yeferson Cossio, quien se ha mostrado muy feliz y ansioso por conocer a su nuevo sobrino.

Por su parte, Jhoan López, pareja de Cintia Cossio, también ha compartido algunos momentos que han disfrutado juntos en este proceso.

