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Cintia Cossio vivió incómodo momento en baño público: todo quedó en video

Cintia Cossio vivió un incómodo momento en un baño público y el video de lo ocurrido no tardó en viralizarse en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Cintia Cossio vivió incómodo momento en baño público y el video se volvió viral
Cintia Cossio vivió incómodo momento en baño público y el video se volvió viral. (Foto Canal RCN | Freepik).

La creadora de contenido Cintia Cossio se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que vivió un incómodo momento dentro de un baño público. Las imágenes desataron todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué incómodo momento vivió Cintia Cossio en un baño público?

Cintia Cossio se encuentra disfrutando de unas lujosas vacaciones en compañía de su esposo, su hermano Yeferson y su cuñada Carolina. Sin embargo, durante su travesía, la creadora de contenido se volvió tendencia por un incómodo momento que vivió en un baño público del lugar en el que se hospedan.

El inesperado momento que vivió Cintia Cossio en un baño público quedó grabado
El inesperado momento que vivió Cintia Cossio en un baño público quedó grabado. (Foto Canal RCN).

La influenciadora decidió grabar un video mientras hacía uso del lugar para compartir con sus seguidores la situación que estaba presenciando, pues una mujer que se encontraba allí estaría haciendo sus necesidades, dejando un fuerte olor en la zona y generando ruidos que llamaron la atención de Cintia.

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"Hay gente que no le teme al fin del mundo, todo mi respeto es para las personas que hacen popó en un baño público",comentó entre risas la creadora de contenido en el video que posteriormente publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Cómo reaccionaron los fans de Cintia Cossio al incómodo momento que presenció?

El incómodo momento que vivió Cintia Cossio en un baño público no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron rápidamente al video que compartió en sus historias de Instagram.

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Comentarios como: “no entiendo cómo la gente puede hacer sus necesidades en lugares públicos”, “yo sí prefiero salvar mi intestino que arriesgarme a llegar a casa”, “¿para qué son lo baños entonces?”, “jajajaja, no puede ser, también viví algo similar, es muy incómodo”, fueron algunos de los que destacaron en redes sociales.

Lo cierto es que este tema abrió un debate sobre el uso de este tipo de espacios que inicialmente son pensados para suplir las necesidades de los seres humanos, y no deberían ser tabú.

El incómodo momento de Cintia Cossio en un baño público que está dando de qué hablar
El incómodo momento de Cintia Cossio en un baño público que está dando de qué hablar. (Foto Canal RCN).
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