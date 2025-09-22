Cintia Cossio sorprendió al anunciar que está hospitalizada: “Él nunca me ha dejado sola”
Hospitalizada, Cintia Cossio expresó que Jhoan López ha estado a su lado en todo momento y no la ha dejado sola.
Una de las más reconocidas influenciadoras colombianas, Cintia Cossio, reveló a sus fanáticos a través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 7 millones de seguidores, que se encuentra hospitalizada.
¿Por qué Cintia Cossio está hospitalizada?
La creadora de contenido digital, quien dio a luz hace 22 días a su segundo hijo, Lucca, fruto del amor con Jhoan López, preocupó a sus seguidores al revelar una imagen en sus historias donde contó que está en el hospital.
Según la información compartida en redes, la influenciadora estaría hospitalizada debido a una mastitis. Aunque esta información se dio a conocer el fin de semana, hasta el momento se desconoce cuál es su estado de salud.
En la imagen aparece Jhoan López acostado en un sofá junto a la influencer mientras ella se recupera. Cintia compartió un sincero mensaje hacia su pareja y padre de sus dos hijos, con quien tuvo una segunda oportunidad y con quien se reconciliaron tras una inesperada propuesta de matrimonio en Europa.
Cintia Cossio compartió en su publicación: “Desde que retomamos nuestra relación, él nunca me ha dejado sola. Siempre deja de hacer lo que esté haciendo para estar conmigo y acompañarme”, escribió la influencer paisa.
¿Cuál es la historia de amor de Cintia Cossio y Jhoan López?
La pareja de creadores de contenido digital se conoció muy jóvenes, a los 20 años, uniendo sus vidas para formar una familia con la llegada de su primer hijo, Thiago.
Construyeron una relación que duró 12 años. En 2023, Cintia Cossio reveló a través de sus historias de Instagram que se había separado de Jhoan López.
Detalló que la relación había empezado a deteriorarse desde agosto de 2022 y, a pesar de los esfuerzos por recuperarla, decidieron ponerle fin a la relación:
“Tratamos con todas las fuerzas de nuestro ser recuperar nuestra relación, pero a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno, que forzarnos y hacernos daño”.
Sin embargo, el año pasado se conoció que Cintia Cossio y Jhoan López regresó para darse una segunda oportunidad y, con ella, llegó Lucca, su segundo hijo.