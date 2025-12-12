Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio revela la dura historia detrás de su infancia, ¿qué contó?

Cintia Cossio abrió su corazón y reveló con detalles la difícil infancia que tuvo que vivir junto a su hermano, Yeferson.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La difícil infancia de Cintia y Yeferson Cossio sale a la luz
Cintia Cossio confiesa el doloroso pasado familiar. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Cintia Cossio, es una de las influenciadoras más populares en Colombia, pues ella, junto a su hermano Yeferson, se han posicionado por su contenido divertido, genuino y extravagante.

Recientemente, Cintia abrió su corazón y a través el podcast Vos Podés, contó varios detalles sobre su vida personal y familiar.

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su niñez?

En medio de la conversación en el podcast, la creadora de contenido confesó que su niñez y la de Yeferson Cossio. No fue fácil, pues crecieron en una familia disfuncional, en donde su padre no se hizo cargo de ellos y fue irresponsable.

Así mismo, Cintia mencionó que fue su madre quien los sacó adelante, pero contó una dura historia que ha envuelto su familia desde generaciones.

Según el relato de la influenciadora, desde que ella estaba en el vientre de su mamá, tuvo que sufrir momentos que la han marcado hasta ahora, pues confesó que su mamá recibió malos tratos cuando la estaba gestando.

¿Cuál es la historia familiar de Cintia Cossio?

De acuerdo con lo que reveló Cintia Cossio, su mamá sufrió la pérdida de su madre cuando apenas tenía nueve meses de nacida, ya que la mujer no podía tener más de tres hijos y ella fue la cuarta.

Cintia Cossio abre su corazón y revela el pasado que la marcó
La difícil infancia de Cintia y Yeferson Cossio sale a la luz. (Foto: Canal RCN)

Cossio dijo que su abuela tenía marcapasos y por esos temas de salud, no podía tener más herederos y eso se lo reprocharon los tíos de Cintia a su mamá.

“Le reprocharon a mi mamá de que su mamá se había muert0, por culpa de ella. Que, si ella no hubiese nacido, la mamá no se habría muert0”.

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su vida junto a Yeferson Cossio?

La creadora de contenido reveló que, con su hermano, Yeferson, crecieron estando solos, debido a que a su mamá le tocó trabajar muy duro, por lo que era una madre soltera, luego de que su padre no se hizo cargo de ellos.

Según el relato de Cintia, “ellos vivieron una niñez difícil y sin amor”.

Por esto, fue que Cossio decidió reconciliarse con ella misma y con su mamá, ya que juzgó los momentos difíciles que vivieron cuando era niña, ya que no entendía el contexto difícil que tuvo que atravesar su madre para sacarlos adelante.

