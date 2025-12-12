Cintia Cossio revela la dura historia detrás de su infancia, ¿qué contó?

La creadora de contenido Cintia Cossio, es una de las influenciadoras más populares en Colombia, pues ella, junto a su hermano Yeferson, se han posicionado por su contenido divertido, genuino y extravagante.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

Recientemente, Cintia abrió su corazón y a través el podcast Vos Podés, contó varios detalles sobre su vida personal y familiar.

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su niñez?

En medio de la conversación en el podcast, la creadora de contenido confesó que su niñez y la de Yeferson Cossio. No fue fácil, pues crecieron en una familia disfuncional, en donde su padre no se hizo cargo de ellos y fue irresponsable.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

Así mismo, Cintia mencionó que fue su madre quien los sacó adelante, pero contó una dura historia que ha envuelto su familia desde generaciones.

Según el relato de la influenciadora, desde que ella estaba en el vientre de su mamá, tuvo que sufrir momentos que la han marcado hasta ahora, pues confesó que su mamá recibió malos tratos cuando la estaba gestando.

¿Cuál es la historia familiar de Cintia Cossio?

De acuerdo con lo que reveló Cintia Cossio, su mamá sufrió la pérdida de su madre cuando apenas tenía nueve meses de nacida, ya que la mujer no podía tener más de tres hijos y ella fue la cuarta.

La difícil infancia de Cintia y Yeferson Cossio sale a la luz. (Foto: Canal RCN)

Cossio dijo que su abuela tenía marcapasos y por esos temas de salud, no podía tener más herederos y eso se lo reprocharon los tíos de Cintia a su mamá.

“Le reprocharon a mi mamá de que su mamá se había muert0, por culpa de ella. Que, si ella no hubiese nacido, la mamá no se habría muert0”.

Artículos relacionados Cintia Cossio Cintia Cossio se sinceró sobre su ruptura y reconciliación con Jhoan López, ¿fue infidelidad?

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su vida junto a Yeferson Cossio?

La creadora de contenido reveló que, con su hermano, Yeferson, crecieron estando solos, debido a que a su mamá le tocó trabajar muy duro, por lo que era una madre soltera, luego de que su padre no se hizo cargo de ellos.

Según el relato de Cintia, “ellos vivieron una niñez difícil y sin amor”.

Por esto, fue que Cossio decidió reconciliarse con ella misma y con su mamá, ya que juzgó los momentos difíciles que vivieron cuando era niña, ya que no entendía el contexto difícil que tuvo que atravesar su madre para sacarlos adelante.