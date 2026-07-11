Cintia Cossio respondió a quienes cuestionan su relación con Yeferson: "Siento muchísima tristeza":

Cintia Cossio volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de referirse a los comentarios que han surgido alrededor de la relación que mantiene con su hermano Yeferson Cossio.

La creadora de contenido decidió responder a las opiniones que han circulado en redes sociales.

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¿Por qué la relación de Cintia Cossio y Yeferson Cossio llama la atención en redes sociales?

Cintia y Yeferson Cossio son dos creadores de contenido que durante varios años han compartido diferentes momentos en plataformas digitales.

En sus publicaciones suelen mostrar bromas, recuerdos familiares, celebraciones y situaciones de la vida cotidiana que reflejan la cercanía que tienen como hermanos.

Cintia Cossio y Yeferson Cossio llaman la atención en redes sociales / (Fotos de Canal RCN)

Esa relación familiar ha generado conversación entre algunos internautas, quienes han destacado la confianza y el apoyo que ambos suelen expresar. Sin embargo, también han aparecido comentarios de personas que cuestionan la forma en la que muestran su cariño.

Ante esas opiniones, Cintia Cossio decidió referirse al tema y explicar cómo percibe la relación con su hermano. La creadora de contenido señaló que para ella el cariño, la admiración y el respaldo entre familiares hacen parte de un vínculo que considera importante.

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¿Qué dijo Cintia Cossio sobre los comentarios hacia Yeferson Cossio?

Después de publicar una fotografía junto a su hermano, Cintia Cossio aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje a quienes han realizado comentarios sobre la relación entre ambos.

Al iniciar su mensaje, aseguró que en repetidas ocasiones ha encontrado comentarios que, según ella, resultan dañinos por la forma en que cuestionan la relación cercana que mantiene con su hermano Yeferson Cossio.

Cintia Cossio defendió su cariño hacia Yeferson Cossio / (Fotos del Canal RCN)

Además, aseguró que le resulta difícil comprender que algunas personas cuestionen una relación familiar basada en el cariño y el acompañamiento.

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“Siento muchísima tristeza por quienes creen que un amor tan bonito, tan unido, tan libre de envidias entre hermanos no puede existir”, escribió.

En su publicación, Cintia también destacó la importancia que Yeferson ha tenido en su vida y recordó algunos momentos de su infancia junto a él. La creadora de contenido aprovechó para agradecer por contar con su hermano y expresar el afecto que siente por él.

Con su mensaje, la creadora de contenido dejó clara la importancia que tiene para ella la relación con Yeferson Cossio y pidió respeto frente a los vínculos familiares que cada persona construye.