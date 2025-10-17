Cintia Cossio presumió un momento especial en su vida: “Ahora sí puedo decir que soy millonaria”

La influenciadora Cintia Cossio reveló a sus millones de seguidores un emotivo video de sus dos hijos en medio de una amena charla que derritió el corazón de más de uno.

¿Cuál fue el video de Cintia Cossio con sus hijos?

La paisa compartió a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores, un momento muy tierno en el que se ve a su hijo mayor, Thiago, hablándole a su pequeño hermano, Lorenzo.

En el video, el bebé se sostiene la cabecita con sus pequeñas manos mientras su hermano mayor le da besos en la frente.

La creadora de contenido digital acompañó la publicación con la canción de Greeicy Rendón dedicada a su hijo Kai y escribió un emotivo mensaje: “Ahora sí puedo decir que soy millonaria”.

Recordemos que Cintia fue madre el pasado 1 de septiembre y dio a conocer que su parto fue por cesárea, ya que, aunque se había preparado para un parto natural, presentó algunas complicaciones.

Desde la llegada de Lorenzo, la influenciadora ha acaparado la atención de las redes sociales, donde sus fanáticos están muy pendientes de todo lo que publica sobre el pequeño, quien se lleva todos los elogios.

Hace poco, Cintia dio a conocer el rostro del bebé, algo que muchos famosos prefieren no hacer, pero que ella decidió compartir con una tierna foto familiar junto a sus dos hijos, Thiago y Lorenzo, fruto de su relación con el creador de contenido Jhoan López.

¿Cintia Cossio presumió su figura tras casi dos meses de dar a luz?

Y es que no solo por las tiernas fotos que comparte han sido tema de conversación en las redes sociales, sino también por su figura.

A tan pocos días de dar a luz a su segundo hijo, la influencer dejó ver lo rápido que recuperó su figura.

En su momento, la paisa aseguró que su disciplina durante el embarazo y una rutina saludable le permitieron mantener su bienestar físico y mental, además de seguir una alimentación balanceada y el ejercicio hasta el final de la gestación fueron claves para su recuperación.