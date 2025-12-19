Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio asombra con su figura tras tres meses de posparto con fotos en la playa: así luce

Cintia Cossio mostró su gran figura luego de tres meses de haber dado a luz a su segundo hijo, Lorenzo y le piden el secreto.

Juan David Velásquez
Cintia Cossio sorprende con su figura tras tres meses de posparto
Cintia Cossio enamoró con su figura tras 3 meses de posparto. (Fotos Canal RCN)

Cintia Cossio sorprendió a sus seguidores recientemente al revelar cómo luce tras más de tres meses de haber dado a luz a Lorenzo.

¿Cómo luce Cintia Cossio tras tres meses de haber dado a luz a Lorenzo?

La creadora de contenido antioqueña tuvo a su segundo hijo el pasado 1 de septiembre fruto de su relación con el influenciador Jhoan López, con quien ya tenía a Thiago.

La influenciadora desde la llegada de Lorenzo se ha mantenido activa en sus redes sociales compartiendo detalles de esta nueva etapa como mamá y también de los retos que ha tenido a nivel personal y emocional.

En una entrevista en ¿Qué hay pa' dañar? Cintia contó que su bebé llegó a su vida como una especie de milagro, ya que estaba pasando por un momento difícil a nivel personal.

La influenciadora ha dejado claro que quiere disfrutar al máximo a sus hijos y por eso recientemente, se dejó ver de viaje en la playa con ellos y con su mamá.

Cintia Cossio mostró la tierna reacción de su hijo mayor al conocer a su hermano
Cintia Cossio mostró su figura tras tres meses de haber dado a luz. (Foto Canal RCN Y Freepik)

Así luce Cintia Cossio tras tres meses de haber dado a luz

La influenciadora compartió unas instantáneas en sus historias de Instagram en donde se mostró en la playa junto a su familia.

Cintia compartió una primera foto que según ella le tomó su mamá de manera casual, pero que a ella le encantó por la gran figura que se le veía.

En otra de las imágenes se ve a la influenciadora de espalda con su hijo en brazos observando el horizonte y la más reveladora fue una que compartió Cintia frente al espejo en donde mostró su abdomen completamente plano.


Como era de esperarse estas fotos han sorprendido a los seguidores de la influenciadora, quienes aparte de dejarle elogios han aprovechado para pedirle el secreto.

¿Cuál es el secreto de Cintia Cossio para tener el abdomen plano a menos de tres meses de haber dado a luz?

Las fotografías de Cintia Cossio han generado muchas preguntas de sus seguidores en saber su 'secret'o para lucir tan bien a meses de haber dado a luz.

Aunque la influenciadora ha sorprendido con una rápida recuperación, los expertos aclaran que este proceso depende de varios factores: genética, alimentación, actividad física y cuidados postparto.

Los médicos recomiendan no obsesionarse con el peso tras el parto ya que lo ideal es permitir que el cuerpo se recupere naturalmente.

Sin embargo, una alimentación balanceada, buen descanso y algunos otros tratamientos pueden ayudar como masajes reductores, hidratación constante de la piel con cremas naturales y rutinas suaves de ejercicio.

La foto familiar navideña de Cintia Cossio
Cintia Cossio mostró cómo luce tras tres meses de posparto. Foto: Canal RCN
