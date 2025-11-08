Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cazzu opina sobre la poca manutención que le da Nodal a Inti: “Elijo batallas que voy a pelear”

Cazzu se pronuncia sobre lo que Nodal le contribuye a su hija, dejando claro que el dinero que aporta no es suficiente.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Cazzu y Nodal
Cazzu se refiere a la poca manutención que le da Nodal a Inti. | Foto AFP: Frazer Harrison

Cazzu es una de las artistas argentinas más influyentes a nivel internacional tras su gran desempeño como artista en reconocidas canciones como: 'Nada', 'Dolce' y 'Con otra'.

Además, ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por su carrera, sino también por la relación que tuvo con Christian Nodal, con quien tiene a su hija Inti. Desde su llegada a México, la cantante fue entrevistada por varios medios internacionales sobre su vida personal y una de las preguntas más esperadas fue sobre la manutención de su hija.

En una reciente entrevista en México, Cazzu respondió la pregunta sobre la pensión alimenticia que recibe por parte de Nodal para su hija desde su separación y expresó lo siguiente:

Cazzu y Nodal
Cazzu se refiere a la poca manutención que le da Nodal a Inti. | Foto AFP: Mireya Acierto

“Se puede decir que no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo. Además, lo que pasa ahora mismo es que, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de mantenerme, mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar. Y por eso, puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, declaró Cazzu.

Esta respuesta ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, donde los internautas han debatido sobre las declaraciones de la cantante. A pesar de los desacuerdos, Cazzu dejó claro que está orgullosa de poderle proporcionar una buena calidad de vida a su hija Inti, asegurándose de que pueda seguir creciendo con todas las oportunidades que se le presenten, tanto a nivel personal como profesional.

Además de las preguntas sobre su relación con Nodal, Cazzu también abordó en la entrevista su reciente mudanza, explicando que dejó su anterior residencia debido a los altos costos del alquiler. Durante su conversación con el influencer Héctor Elí, la cantante detalló que ahora se encuentra en una etapa de su vida en la que busca estabilidad y una mejor calidad de vida para ella y su hija.

Cazzu
¿Por qué se mudó Cazzu de su anterior casa? | Foto AFP: Jose R. Madera

Estoy en busca de una vida más tranquila, acorde a mis necesidades y a las de mi hija. Creo que, en este momento, la paz mental es lo más importante, expresó Cazzu, quien se muestra decidida a enfrentar los desafíos de la maternidad y la vida profesional de la mejor manera posible.

