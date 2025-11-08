En las últimas horas, Colombia ha sido invadida por un sentimiento de nostalgia y tristeza tras conocerse el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien también era uno de los candidatos a la presidencia del país. La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, y por un reporte oficial de la Fundación Santa Fe.

Homenaje en ‘Buen Día, Colombia’ a Miguel Uribe Turbay

El mundo del entretenimiento no ha sido ajeno al dolor de esta pérdida. Los presentadores del programa matutino del Canal RCN, ‘Buen Día, Colombia’, le rindieron un sentido homenaje al senador, destacando su lucha y la huella que dejó en el país.

El especial homenaje de presentadores de 'Buen Día, Colombia a Miguel Uribe | Foto: AFP: Raúl Arboleda

Durante la transmisión, los conductores Orlando Liñán, Andrés López, Ana Karina Soto, Sandra Bohórquez y María Mercedes Ruíz, compartieron emotivas palabras que reflejaron la resiliencia y fortaleza que caracterizaron a Miguel Uribe en los últimos meses.

En el homenaje, los presentadores recordaron con profunda admiración el temple del senador, quien luchó durante más de dos meses en cuidados intensivos luego de haber sido víctima de un lamentable hecho hace dos meses, expresando lo siguiente:

“Lamentamos profundamente la partida de Miguel Uribe Turbay. Abrimos nuestro programa con unas sentidas palabras por la noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio, batallando en cuidados intensivos por más de dos meses”, expresaron al inicio del programa.

Miguel Uribe Turbay: un legado político que marcó generaciones

Miguel Uribe Turbay pertenecía a una de las familias más influyentes de la política colombiana, siendo nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y de Nydia Quintero.

Desde muy joven mostró interés por el servicio público al ser abogado de la Universidad de los Andes, su carrera incluyó cargos como concejal de Bogotá, senador de la República y candidato presidencial.

Además, desde que ocurrió el grave incidente en su contra, el país siguió de cerca su evolución médica, esperando con esperanza una recuperación. Su fallecimiento no solo representa la pérdida de un líder político, sino también la de un hombre que, pese a la adversidad, mostró una valentía que inspiró a miles.

Hoy, tanto figuras públicas como sus seguidores, se unen en una sola voz para recordar la vida y obra de Miguel Uribe Turbay, un político que, con su ejemplo, dejó una marca imborrable en la historia del país.